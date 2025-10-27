2 máy bay Mỹ rơi trên biển Đông, phi hành đoàn thoát chết

Hải quân Mỹ xác nhận một trực thăng MH-60R Seahawk và một tiêm kích F/A-18F Super Hornet đã rơi khi huấn luyện trên biển Đông, toàn bộ phi hành đoàn được giải cứu an toàn.

Hải quân Mỹ cho biết một trực thăng MH-60R Seahawk và một tiêm kích F/A-18F Super Hornet đã gặp nạn trong 2 vụ việc riêng rẽ trong cùng một ngày khi đang thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trên biển Đông hôm 26/10, song tất cả các thành viên phi hành đoàn đều được cứu sống an toàn.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội tối 26/10, Hạm đội Thái Bình Dương cho biết chiếc trực thăng MH-60R Seahawk thuộc phi đội “Battle Cats” (HSM-73) đã rơi xuống biển lúc 14h45 giờ địa phương, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện từ tàu sân bay USS Nimitz. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng giải cứu 3 thành viên phi hành đoàn.

Chưa đầy nửa tiếng sau, vào 15h15, một tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội “Fighting Redcocks” (VFA-22) cũng gặp nạn trong lúc bay huấn luyện từ cùng tàu sân bay này. Hai phi công đã kịp thời bật ghế thoát hiểm và được cứu sống, Hải quân Mỹ cho biết.

Hiện Hải quân Mỹ đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của hai vụ việc.

Hai vụ rơi máy bay xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang có chuyến công du châu Á, với điểm nhấn là cuộc gặp sắp tới cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về thương mại và căng thẳng khu vực.

Quan hệ Mỹ - Trung đã có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông báo hai bên đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận thương mại sơ bộ, giúp xoa dịu căng thẳng trước hội nghị giữa ông Trump và ông Tập.

Trước đó, vào đầu mùa xuân, Hải quân Mỹ cũng đã mất 2 tiêm kích Super Hornet trên Biển Đỏ. Mỗi chiếc F/A-18 trị giá hơn 60 triệu USD, theo thông tin từ Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay USS Nimitz, nơi hai máy bay gặp nạn, hiện là tàu sân bay lâu đời nhất còn hoạt động của Mỹ và dự kiến sẽ được cho nghỉ hưu vào năm tới.

Theo CNN