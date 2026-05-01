Khám phá hệ thống chống người nhái kiểu mới của Trung Quốc lắp đặt trên tàu type 076 “Tứ Xuyên”

Hệ thống chống người nhái kiểu mới được Trung Quốc trên tàu Type 076 Tứ Xuyên và tàu sân bay Phúc Kiến nhằm nâng cao khả năng phòng vệ tàu chiến.

Gần đây, một số cư dân mạng Trung Quốc phát hiện tàu tấn công đổ bộ Type 076 “Tứ Xuyên” đang chạy thử nghiệm đã được trang bị một hệ thống vũ khí chống người nhái tự động cỡ nòng 55 mm kiểu mới (chưa có tên gọi chính thức, tạm gọi là “New 55”); hệ thống này cũng đã được triển khai trên tàu sân bay “Phúc Kiến”.

Theo truyền thông Trung Quốc, so với các trang bị công nghệ cao như vũ khí điện từ, máy bay tiêm kích tàng hình hay tên lửa siêu vượt âm, hệ thống chống người nhái có vẻ không nổi bật. Tuy nhiên, khi sức mạnh hải quân Trung Quốc ngày càng tăng và hoạt động vươn xa ra đại dương, nguy cơ bị tấn công khi neo đậu tại các cảng nước ngoài cũng gia tăng. Đồng thời, tại khu vực Biển Đông, căng thẳng với các nước liên quan vẫn tiếp diễn, khiến Trung Quốc buộc phải có biện pháp đối phó với nguy cơ đến từ người nhái.

Vị trí lắp đặt hệ thống trên tàu đổ bộ Type 076 "Tứ Xuyên" đang chạy thử nghiệm. Ảnh: QQnews.

Để đối phó với mối đe dọa từ người nhái đối với tàu chiến, cảng và đảo đá, Trung Quốc đã từng nhập khẩu hệ thống vũ khí chống người nhái DP-65 của Nga. Hệ thống này được sử dụng như một vũ khí phòng thủ tầm gần cho tàu mặt nước, đảo đá và cảng, nhằm đánh chặn và tiêu diệt lực lượng người nhái đối phương, phát hiện sớm và tiêu diệt mục tiêu ngoài khoảng cách an toàn.

Một số tàu mặt nước của Trung Quốc, trong đó có các tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông cũng đã được trang bị hệ thống rocket chống người nhái 55 mm, phiên bản xuất khẩu có tên “CS/AR1”. Hệ thống này gồm thiết bị điều khiển hỏa lực, trạm thủy âm dưới nước và bệ phóng rocket tự động 10 nòng. CS/AR1 có thể tự động phát hiện mục tiêu chuyển động dưới nước, đánh giá mức độ đe dọa và giám sát khu vực trong phạm vi khoảng 500 m. Sau đó, Trung Quốc nâng cấp CS/AR1 thành CS/LK4 tăng số ống phóng từ 10 lên 12 và kết hợp với một pháo 6 nòng 20mm bố trí ở giữa cụm.

Hệ thống CS/AR1. Ảnh: QQnews.

Khi tàu neo đậu, hệ thống có thể sử dụng các chế độ bắn khác nhau như bắn đơn, bắn loạt hoặc bắn đồng loạt để tiêu diệt mục tiêu nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho tàu và thủy thủ. Đạn rocket có thể nổ ở độ sâu khoảng 60 m, với vùng sát thương khoảng 80 m², đủ để gây tổn thất nghiêm trọng cho người nhái.

Hệ thống này có thiết kế kiểu mô-đun, dễ lắp đặt và chiếm ít diện tích trên tàu. Nó cũng đã được triển khai tại các đảo, đá nhằm thực hiện phòng thủ tầm gần chống người nhái và xuồng nhỏ, hướng tới mục tiêu “biến đảo nhỏ thành pháo đài, đảo lớn thành căn cứ”.

Tuy nhiên, hệ thống CS/AR1 và CS/LK4 có nhược điểm là khi phóng, đạn rocket (tên lửa) tạo nhiều khói từ động cơ, ảnh hưởng đến an toàn tàu; đồng thời lượng đạn mang theo hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu tác chiến kéo dài.

Tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2024, Trung Quốc đã giới thiệu một hệ thống pháo chống người nhái 55 mm kiểu mới – chính là “New 55” hiện được trang bị cho tàu đổ bộ “Tứ Xuyên” và tàu sân bay “Phúc Kiến”. Sự khác biệt giữa CS/AR1 và “New 55” cho thấy sự thay đổi căn bản về loại đạn: CS/AR1 và CS/LK4 dùng đạn rocket, còn “New 55” sử dụng đạn lựu kiểu truyền thống có vỏ và thuốc nổ mạnh.

Hệ thống CS/LK4. Ảnh: QQnews.

“New 55” sử dụng ống phóng nòng trơn, kích hỏa bằng điện; cơ chế tiếp đạn dạng trống quay (giống ổ quay), đơn giản và độ tin cậy cao, ít bị ảnh hưởng nếu đạn lép. Hệ thống có thể chứa 12 quả đạn nổ mạnh (HE) mới, nâng cao khả năng duy trì hỏa lực. Tầm bắn hiệu quả ước tính đạt tới 2 km, giúp mở rộng đáng kể phạm vi bảo vệ.

Ngoài việc tăng tầm bắn, đạn nổ mạnh mới sử dụng thuốc nổ hợp kim nhôm – oxy, kết hợp thuốc nổ truyền năng lượng cao theo cấu trúc hai thành phần, tạo hiệu ứng “cộng hưởng năng lượng”, qua đó tăng sức công phá. Hệ thống có thể gây sát thương chí mạng cho người nhái trong phạm vi khoảng 12 m dưới nước.

Theo truyền thông Trung Quốc, vũ khí chống người nhái của Trung Quốc đã trải qua quá trình nâng cấp dần từ việc nhập khẩu hệ thống DP-65, đến tự phát triển “CS/AR1” rồi nâng cấp thành CS/LK4, và hiện nay là đưa vào trang bị hệ thống “New 55” trên tàu Type 076 “Tứ Xuyên” và tàu “Phúc Kiến”. Hệ thống “New 55” khắc phục các điểm yếu trước đây, đạt bước tiến về tầm bắn, khả năng duy trì hỏa lực và hiệu quả sát thương.

Đây không chỉ là trang bị quan trọng để đối phó mối đe dọa người nhái ở khu vực Biển Đông, mà còn là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho việc mở rộng hoạt động xa bờ của hải quân, củng cố phòng thủ khu vực tầm gần, tăng cường bảo vệ an toàn cho tàu chiến và các đảo, đá.

