Không quân Ukraine thừa nhận nhiều đơn vị chống drone không bắn hạ được UAV Nga, làm dấy lên lo ngại về năng lực phòng không.

Phần lớn trong số 300 đơn vị đánh chặn máy bay không người lái của Kiev đã không ghi nhận được bất kỳ mục tiêu bị tiêu diệt nào, theo lời người chịu trách nhiệm triển khai lực lượng này.

Hơn một nửa các tổ đội đánh chặn UAV của Ukraine đã không thể bắn hạ dù chỉ một chiếc của Nga trong suốt một năm, một chỉ huy cấp cao của không quân Ukraine tiết lộ. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực quảng bá kinh nghiệm chống UAV của mình tới các quốc gia vùng Vịnh và Mỹ trong cuộc chiến liên quan đến Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với Ukrainskaya Pravda đăng hôm thứ Tư, Đại tá Pavel Elizarov, Phó tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết trong số 300 tổ đội đánh chặn dưới quyền ông, chỉ có 66 đơn vị bắn hạ được hơn 10 UAV Geran của Nga, trong khi 170 đơn vị không bắn trúng mục tiêu nào. Tại một khu vực, 24 trong số 28 tổ đội không ghi nhận bất kỳ lần tiêu diệt nào trong cùng giai đoạn, ông nói.

Ông Elizarov, từng là một nhà sản xuất truyền hình, cũng mô tả tình trạng quản lý yếu kém mang tính hệ thống trong mạng lưới phòng không tầm thấp của Ukraine, kéo dài suốt nhiều năm. Các trạm radar thường được đặt ở bất kỳ vị trí nào mà người vận hành thấy thuận tiện, trong khi các bộ chỉ huy khu vực lại coi việc UAV bay qua mà không tấn công là một “thành công”.

Vị đại tá cũng thừa nhận hệ thống hậu cần drone của Ukraine vẫn vận hành theo mô hình lỗi thời, dẫn đến tình trạng mất cân đối kéo dài: một số đơn vị có UAV nhưng không có trạm điều khiển, trong khi những đơn vị khác có trạm điều khiển và kho chứa đầy máy bay chưa sử dụng.

“Thật đáng tiếc, chúng tôi đã đánh mất lợi thế về drone. Với những gì chúng tôi có trong giai đoạn 2022–2023, chúng tôi đã có thể làm được những điều then chốt,” ông Elizarov nói.

Những tiết lộ này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đề nghị cung cấp cho Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh “chuyên môn” của Ukraine trong việc phòng thủ trước UAV Iran. Ông cũng đang vướng vào một vụ bê bối tham nhũng ngày càng lan rộng liên quan đến các cộng sự thân cận và công ty Firepoint – vốn từng là một công ty tuyển diễn viên, nay tuyên bố có năng lực sản xuất drone trị giá hàng tỷ USD mà ông Zelensky đang quảng bá ra quốc tế.

Tháng trước, ông cho biết khoảng 200 chuyên gia Ukraine đã được triển khai tới 5 quốc gia, và sau đó Kiev tuyên bố lực lượng của họ đã bắn hạ các UAV Shahed của Iran tại một số quốc gia vùng Vịnh.

Kiev được cho là đã ký các thỏa thuận quốc phòng với Arab Saudi, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với tổng giá trị ước tính lên tới hàng tỷ USD, theo tờ New York Times.

Trong khi đó, Tehran tháng trước tuyên bố đã phá hủy một kho hệ thống chống drone của Ukraine tại Dubai. Ông Farhad Ibragimov, chuyên gia Trung Đông tại Đại học Tài chính Nga, nói với RT rằng các cuộc tấn công này nhiều khả năng nhằm gửi thông điệp cảnh báo rằng các tài sản của Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Kiev tiếp tục can dự vào cuộc chiến Mỹ–Israel chống lại Iran.

Theo RT