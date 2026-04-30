Mỹ phát triển trực thăng không người lái với khả năng tải hơn 1.100 kg, tầm hoạt động 185 km

Mỹ phát triển trực thăng không người lái R66 Turbinetruck có thể chở hàng vào khu vực nguy hiểm, giảm rủi ro cho binh sĩ.

Máy bay trực thăng chở hàng không người lái R66 Turbinetruck của Sikorsky dự kiến có thể vận chuyển tới 2.500 pound (khoảng 1.134 kg) hàng hóa mà không cần phi hành đoàn, theo một hợp đồng trị giá 15,5 triệu USD mới ký với Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Thủy quân Lục chiến Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 15,5 triệu USD cho công ty Sikorsky và Robinson Unmanned để triển khai một chương trình trực thăng vận tải không người lái mới. Dự án này sẽ thử nghiệm một loại máy bay tự động có khả năng vận chuyển vật tư vào các khu vực tranh chấp mà không gây rủi ro cho con người.

Được công bố vào ngày 27/4, hợp đồng hỗ trợ chương trình MARV-EL 2 của Thủy quân Lục chiến. Mục tiêu của chương trình là triển khai một máy bay không người lái hoặc trực thăng không phi công có khả năng cung cấp vật tư cho các đơn vị tiền phương trong những tình huống mà phương tiện vận tải truyền thống không khả thi hoặc quá nguy hiểm.

Trung tâm của dự án là R66 Turbinetruck – một trực thăng không người lái tự động được phát triển dựa trên nền tảng R66 của công ty Robinson. Máy bay này tích hợp hệ thống tự hành MATRIX của Sikorsky, cho phép thực hiện nhiệm vụ mà không cần phi công trên khoang.

Hệ thống được thiết kế để mang tải trọng từ 1.300 đến 2.500 pound (589 – 1.133 kg) và đạt bán kính tác chiến khoảng 115 dặm (khoảng 185 km). Nó nhằm lấp khoảng trống hậu cần giữa các máy bay không người lái cỡ nhỏ và các máy bay vận tải lớn, mang lại cho lực lượng Thủy quân Lục chiến một lựa chọn linh hoạt trong môi trường khó khăn.

Thiết kế trực thăng không người lái kết hợp khung thân có sẵn và công nghệ tự động

R66 Turbinetruck kết hợp một nền tảng trực thăng thương mại hiện có với các hệ thống điều khiển tự động tiên tiến. Công nghệ MATRIX của Sikorsky cho phép máy bay lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ dựa trên cảm biến và phần mềm tích hợp.

Người vận hành có thể nhập mục tiêu nhiệm vụ thông qua giao diện máy tính bảng. Hệ thống sau đó sẽ tự động xây dựng kế hoạch bay và điều khiển điều hướng trong suốt nhiệm vụ, giảm nhu cầu sử dụng phi công trong các khu vực nguy hiểm.

Thiết kế này kế thừa công nghệ từ chương trình trực thăng không người lái S-70 của Sikorsky. Tuy nhiên, phiên bản R66 nhỏ hơn, chi phí vận hành thấp hơn và yêu cầu hậu cần đơn giản hơn.

Chiếc máy bay đầu tiên sẽ được Robinson Unmanned bàn giao cho Sikorsky để tích hợp hệ thống, thử nghiệm và đánh giá. Các cuộc trình diễn sẽ cho thấy khả năng thích ứng của công nghệ MATRIX với nhiều loại máy bay khác nhau nhờ kiến trúc mở.

Tập trung vào an toàn trong môi trường rủi ro cao

Thủy quân Lục chiến Mỹ dự định sử dụng loại trực thăng không người lái này trong những tình huống mà các chuyến bay có người lái hoặc đoàn xe mặt đất đối mặt với nguy cơ cao. Mục tiêu là giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ trong khi vẫn duy trì chuỗi cung ứng ổn định.

Thiết bị này có thể hoạt động từ các căn cứ xa xôi, boong tàu hoặc các khu vực hạ cánh chưa được chuẩn bị. Tính linh hoạt này đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch viễn chinh, nơi cơ sở hạ tầng có thể hạn chế hoặc bị phá hủy.

Lãnh đạo công ty Sikorsky nhấn mạnh tiềm năng rộng lớn của hệ thống. Ông Rich Benton, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sikorsky, cho biết: “Khi chúng tôi mở rộng hệ sinh thái MATRIX, chúng tôi cũng mở rộng khả năng ứng dụng của các giải pháp không người lái cho cả khách hàng dân sự và quân sự.”

“R66 Turbinetruck – được phát triển từ nền tảng thương mại – đơn giản, tiết kiệm và có thể tái cấu hình; rất phù hợp với các môi trường nguy hiểm, khó tiếp cận, nơi việc giữ con người tránh xa rủi ro là điều thiết yếu.”

Tiếp nối các chương trình drone hậu cần trước đó

Chương trình MARV-EL là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Thủy quân Lục chiến Mỹ nhằm hiện đại hóa hậu cần chiến trường. Mục tiêu là phát triển một loại máy bay không người lái tầm trung có khả năng hoạt động giữa các hệ thống chiến thuật nhỏ và máy bay vận tải cỡ lớn.

Sikorsky trước đó đã tham gia chương trình Aerial Logistics Connector Phase 1 của Thủy quân Lục chiến vào năm ngoái. Những kinh nghiệm từ chương trình này dự kiến sẽ được áp dụng vào quá trình phát triển và thử nghiệm trong hợp đồng hiện tại.

