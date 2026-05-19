Lý do Hyundai triệu hồi hơn 3.700 xe Tucson tại Việt Nam

Hyundai Tucson tại Việt Nam vừa được đưa vào diện triệu hồi để cập nhật phần mềm trên một số xe sản xuất trong giai đoạn 2025-2026.

Chương trình triệu hồi được Hyundai Thành Công triển khai theo chiến dịch toàn cầu của Hyundai Hàn Quốc, áp dụng cho các xe Tucson sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 20/8/2025 đến ngày 27/1/2026.

Thông tin về các phiên bản Tucson bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi tại Việt Nam. Nguồn: Hyundai.

Dù chưa ghi nhận sự cố thực tế nào tại Việt Nam, hãng vẫn tiến hành triệu hồi để khắc phục lỗi và tối ưu trải nghiệm sử dụng cho khách hàng.

Có 3.741 xe Hyundai Tucson thuộc diện ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này. Các phiên bản liên quan gồm Tucson N Line, Tucson 1.6 Turbo, Tucson máy xăng đặc biệt và Tucson máy dầu đặc biệt.

Trong đó, Tucson máy xăng đặc biệt là phiên bản có số lượng nhiều nhất với 2.037 xe. Tiếp theo là Tucson 1.6 Turbo với 1.318 xe, Tucson N Line với 328 xe và Tucson máy dầu đặc biệt với 58 xe.

Nguyên nhân triệu hồi liên quan đến cụm đồng hồ trên xe. Trong quá trình kiểm tra chất lượng, hãng xe Hàn Quốc ghi nhận hiện tượng đồng hồ tự khởi động lại khi xe đang vận hành.

Cụm đồng hồ trên Hyundai Tucson là chi tiết được cập nhật phần mềm trong đợt triệu hồi lần này. Ảnh: Hyundai.

Hiện tượng này có thể khiến thông tin trên màn hình bị gián đoạn tạm thời trước khi hệ thống hoạt động bình thường trở lại. Dù không ảnh hưởng đến vận hành chung, lỗi này vẫn có thể gây bất tiện cho người lái khi theo dõi thông số xe.

Để khắc phục tình trạng trên, Hyundai sẽ cập nhật phần mềm điều khiển tín hiệu cho đồng hồ trên các xe bị ảnh hưởng. Chương trình bắt đầu từ ngày 18/5/2026 và kéo dài đến khi toàn bộ xe trong diện triệu hồi được xử lý.

Người dùng có thể đưa xe đến các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc để được kiểm tra và cập nhật miễn phí. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 40-45 phút/xe.

Tucson N Line là một trong những phiên bản nằm trong diện triệu hồi để cập nhật phần mềm đồng hồ. Ảnh: Hyundai.

Hyundai Tucson hiện là một trong những lựa chọn quen thuộc trong nhóm SUV cỡ C tại Việt Nam, có giá bán 769-989 triệu đồng. Xe cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (759-889 triệu đồng), Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng) và Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng).

Từng là cái tên dẫn đầu trong phân khúc SUV cỡ C, Hyundai Tucson hiện không còn giữ lợi thế đó khi Mazda CX-5 bền bỉ về giá bán, Ford Territory hút khách nhờ công nghệ, còn Mitsubishi Destinator tạo sức ép mới với cấu hình 7 chỗ và mức giá dễ tiếp cận.