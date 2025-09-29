Chủ tịch Quốc hội: "Kỳ họp thứ 10 tới đây có công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 tới đây là kỳ họp có khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với Kỳ họp thứ 9.

Sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 49.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh “Kỳ họp thứ 10 tới đây có công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt: không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn phải tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ; đồng thời, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới”.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế.

“Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với Kỳ họp thứ 9”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. Cùng với đó ông cho biết tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan bám sát chương trình, phối hợp chặt chẽ, chủ động gửi tài liệu từ sớm, kể cả khi đang dự thảo, để các cơ quan của Quốc hội có cơ sở nghiên cứu ngay từ giai đoạn đầu; khẩn trương hoàn chỉnh và gửi tài liệu chính thức đến Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 10 sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức (không chia kỳ họp thành hai đợt, không nghỉ giữa kỳ; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo…).

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan khi trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần chuẩn bị nội dung trình bày thật ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề lớn cần xin ý kiến, bảo đảm thời gian đúng quy định, không kéo dài.

"Các cơ quan cần chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế-xã hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Cho biết thời gian chuẩn bị còn rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng.

“Phải làm sao để Kỳ họp thứ 10 được tổ chức thành công, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả,” Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Trước khi bế mạc, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày trong nhiệm kỳ vừa qua, cả hệ thống chính trị, Quốc hội khóa XV đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn.

Hoạt động lập pháp có sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, tư duy, quy trình xây dựng, chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa; đặc biệt, phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế,” dám quyết định những vấn đề khó, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, phản ứng kịp thời với những tình huống mới.

Hoạt động giám sát được tăng cường, đi vào thực chất, góp phần quan trọng vào công tác hoàn thiện pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước. Công tác quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được đổi mới căn bản.

Ngoài ra, theo Tổng thư ký Quốc hội, cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội có nhiều cải tiến, đổi mới, linh hoạt thích ứng với thực tiễn đặt ra. Nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách do thực tiễn và yêu cầu phát triển đặt ra.