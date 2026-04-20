Con rể ông Trump bị Quốc hội điều tra: 99% khối tài sản 6,2 tỷ USD đến từ nước ngoài

Khối tài sản 6,2 tỷ USD của Jared Kushner đến từ nguồn nước ngoài, dẫn đến cuộc điều tra của Quốc hội về xung đột lợi ích và ảnh hưởng chính trị.

Trong lúc chính quyền Trump đang sa lầy vào cuộc chiến với Iran và quân đội Mỹ đang rơi vào thế khó xử ở Trung Đông, một tin tức chấn động đã nổ ra ở Washington vào tối 18/4, đủ để khiến Nhà Trắng mất ngủ. Nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, chính thức tuyên bố "điều tra toàn diện" Jared Kushner, con rể của ông Trump và người tự xưng là "đặc phái viên hòa bình Trung Đông".

Trong thư gửi Kushner, ông Raskin đã chỉ ra một cách sắc bén rằng vai trò kép của Kushner - vừa là nhà ngoại giao Mỹ vừa là "quân cờ tài chính" của hoàng gia Arab Saudi - đã tạo nên "xung đột lợi ích rõ ràng và không thể khắc phục".

Nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện tuyên bố điều tra Jared Kushner. Ảnh: Toutiao.

99% tiền nước ngoài

Theo hồ sơ pháp lý được Bloomberg công bố, Affinity Partners, công ty đầu tư tư nhân do Kushner đứng đầu, đã có tài sản tăng vọt lên 6,2 tỷ USD vào cuối năm 2025, tăng gần 30% chỉ trong một năm. Sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này thậm chí còn khiến các chuyên gia đầu tư hàng đầu Phố Wall kinh ngạc. Nhưng điều thực sự khiến công chúng Mỹ bị sốc và lo ngại là nguồn gốc của khoản tiền khổng lồ này.

Các hồ sơ pháp lý cho thấy khoảng 99% tài sản của Affinity Partners đến từ các nhà đầu tư bên ngoài Mỹ. Các nhà đầu tư cốt lõi của công ty này đều đến từ các quốc gia vùng Vịnh có mối liên hệ mật thiết với chính sách Trung Đông của Mỹ: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar. Có nghĩa là trong số 6,2 tỷ USD tài sản của Kushner, hơn 6,1 tỷ đến từ các quỹ chính phủ nước ngoài.

Trong đó, Quỹ đầu tư công (PIF) do Thái tử Saudi Mohammed bin Salman kiểm soát đã rót ngay 2 tỷ USD ban đầu và còn có quyền ưu tiên trong các vòng gọi vốn sau.

Điều này khiến nhiều người cho rằng đây không còn là đầu tư mạo hiểm, mà là một tấm séc trắng từ hoàng gia Saudi dành cho con rể của ông Trump! Ông ta đang thu về khoản tiền khổng lồ từ các ông trùm Trung Đông trong khi đồng thời đóng vai trò là đặc phái viên của Mỹ, dẫn đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông và thậm chí tham gia vào việc xây dựng kế hoạch chiến tranh chống lại Iran. Hạ nghị sĩ Raskin đã nêu trong thư của mình: "Ông không thể vừa là một nhà ngoại giao vừa là một con tốt tài chính của gia đình hoàng gia Arab Saudi".

Jared Kushner và vợ Ivanka Trump. Ảnh: Getty.

Từ Nhà Trắng đến phòng họp với nhà tài trợ

Sự khéo léo của Kushner nằm ở việc ông ta làm mờ ranh giới giữa lợi ích công và lợi ích cá nhân một cách cực đoan. Sau khi rời Nhà Trắng năm 2021, Kushner từng tuyên bố sẽ không quay lại chính trường nếu ông Trump tái đắc cử. Nhưng thực tế, ông đã quay lại với vai trò “đặc phái viên Trung Đông”, đồng thời tiếp tục gọi vốn cho quỹ riêng.

Vào tháng 1 năm nay, Kushner, với tư cách là thành viên của phái đoàn Mỹ, đã xuất hiện nổi bật tại Diễn đàn kinh tế Davos. Tại sự kiện được toàn cầu theo dõi đó, ông đã chính thức công bố kế hoạch tái thiết "Gaza mới" của chính quyền Trump. Tuy nhiên, ngay khi thế giới nghĩ rằng ông thực sự đến đó vì "hòa bình", hai nguồn tin đã tiết lộ với truyền thông rằng trong thời gian diễn đàn Davos, Kushner đã lợi dụng cuộc họp của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế để tổ chức các cuộc gặp riêng, vấn đề cốt lõi là huy động hàng tỷ USD đầu tư mới cho Affinity Partners.

Các nguồn tin tiết lộ rằng Kushner gần đây đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tài chính với các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả PIF của Arab Saudi. Đồng thời, ông ta tham gia sâu vào vấn đề hạt nhân Iran với tư cách là trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, thậm chí còn tham gia vào quá trình ra quyết định về hành động quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chỉ trích: Khi binh sĩ Mỹ hy sinh ở Trung Đông, “đặc phái viên hòa bình” lại đi gây quỹ cho công ty riêng.

Arab Saudi thực sự mua gì?

Là nhà đầu tư sớm nhất và lớn nhất vào các quỹ của Kushner, logic đầu tư của PIF của Arab Saudi đã vấp phải sự hoài nghi rộng rãi từ Quốc hội và cộng đồng tài chính. Các nhà bình luận bên ngoài chỉ ra rằng kết quả của một cuộc điều tra nội bộ do quỹ đầu tư quốc gia của nước này thực hiện trước khi đầu tư là đáng báo động: nhóm đánh giá nhận thấy Affinity thiếu "kinh nghiệm quản lý"; Quá trình thẩm định cho thấy hoạt động của công ty "không đạt yêu cầu về mọi mặt"; thậm chí còn nêu rõ rằng giao dịch này sẽ đặt "phần lớn vốn đầu tư và rủi ro" lên Arab Saudi, và phí quản lý tài sản được đề xuất là "quá cao".

Tại sao Saudi lại đầu tư mạnh vào một quỹ bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm?

Nghị sĩ Ron Wyden cho rằng, đây có thể là cách để chuyển tiền từ chính phủ nước ngoài tới gia đình tổng thống, đổi lấy ảnh hưởng chính trị. Ông thẳng thắn nói Kushner thực chất đang “ăn lương của Saudi” trong khi ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại Mỹ.

Việc Jared Kushner bị điều tra sẽ ảnh hưởng đến ông Trump. Ảnh: Toutiao.

Điều tra leo thang

Quốc hội Mỹ đã yêu cầu Kushner trước ngày 30/4 phải cung cấp toàn bộ liên lạc với quan chức nước ngoài từ năm 2022, tài liệu đầu tư, các hồ sơ liên quan đến chính sách đối ngoại…Nếu không hợp tác, hậu quả sẽ nghiêm trọng.

Đối mặt với cơn bão truyền thông, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cố bảo vệ Kushner, tuyên bố ông đã "hy sinh thời gian dành cho gia đình và sinh kế" để phục vụ chính phủ. Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục trước những dữ liệu tài chính khổng lồ.

Khi căng thẳng Trung Đông leo thang, trong trung tâm hoạch định chính sách Mỹ lại xuất hiện một “đặc phái viên” sở hữu hàng tỷ USD – phần lớn đến từ các quốc gia liên quan trực tiếp đến xung đột.

Như lời Jamie Raskin: “Không thể vừa là nhà ngoại giao, vừa là công cụ tài chính của hoàng gia Arab Saudi”.

Vụ điều tra này không chỉ nhắm vào một cá nhân, mà còn đặt câu hỏi lớn về hệ thống chính trị Mỹ: khi quyền lực gia đình kết hợp với dòng tiền khổng lồ, ranh giới giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân liệu còn tồn tại?

Theo Toutiao