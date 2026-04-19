Sản phẩm ăn dặm HiPP nghi có thuốc chuột, Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn quốc

Vụ việc gây chấn động khi hôm nay khi Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo (AGES) thông báo thu hồi khẩn cấp sản phẩm ăn dặm của hãng HiPP do nghi ngờ chứa thuốc chuột.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi văn bản khẩn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp kiểm soát.

Theo yêu cầu của ông Chu Quốc Thịnh, Q. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, các đơn vị phải khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm ăn dặm HiPP, đồng thời làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối (nếu có) để yêu cầu thông báo ngừng sử dụng tới người tiêu dùng và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo từ nhà sản xuất.

Sản phẩm của HiPP sẽ được Việt Nam rà soát toàn quốc. Ảnh: internet

Các doanh nghiệp liên quan phải báo cáo chi tiết số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ và còn tồn kho, đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với các lô hàng nằm trong diện cảnh báo.

Nhà chức trách cũng đề nghị tăng cường truyền thông tới người tiêu dùng, nhằm đảm bảo không sử dụng bất kỳ lô sản phẩm nào thuộc diện thu hồi. Toàn bộ kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27/4/2026.

Siết chặt kênh thương mại điện tử

​Không chỉ dừng lại ở kênh phân phối truyền thống, Cục An toàn thực phẩm cũng đã gửi công văn tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh sản phẩm này trên môi trường online.

Các sàn thương mại điện tử và website bán hàng được yêu cầu phối hợp với các gian hàng, nhà phân phối để ngừng kinh doanh nếu sản phẩm có lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến các lô hàng bị cảnh báo.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị phải xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh nguy cơ sản phẩm kém chất lượng tiếp tục đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ – nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất.

​Dù phía cơ quan chức năng Áo mới dừng ở mức “nghi ngờ”, việc sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ em có khả năng chứa thuốc chuột có thể gây hậu quả khó lường nếu không được kiểm soát kịp thời.

HiPP vốn là thương hiệu thực phẩm hữu cơ cao cấp, được nhiều phụ huynh tin dùng. Chính vì vậy, thông tin thu hồi lần này không chỉ đặt ra vấn đề về an toàn sản phẩm cụ thể, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

​Tại Việt Nam, dù chưa có xác nhận chính thức về việc sản phẩm thuộc diện thu hồi có lưu hành hay không, cơ quan chức năng đã lựa chọn phương án phản ứng nhanh, kiểm soát từ sớm nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ.

Người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, được khuyến cáo kiểm tra kỹ sản phẩm đang sử dụng, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, tuyệt đối không sử dụng các lô hàng thuộc diện cảnh báo.