Ứng dụng AI trên thế giới tăng nhanh, ngành cáp quang Trung Quốc trúng đậm

Trí tuệ nhân tạo tăng trưởng nhanh trên thế giới giúp ngành cáp quang Trung Quốc thu về lợi nhuận lớn, mở ra nhiều cơ hội mới.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu trung tâm dữ liệu toàn cầu tăng nhanh, thị trường cáp quang Trung Quốc gần đây chứng kiến cả sản lượng lẫn giá đều tăng rất mạnh. Một số doanh nghiệp cho biết hợp đồng đặt hàng đã kín tới quý I năm sau, giá một số sản phẩm cáp quang chủ lực thậm chí tăng tới 650%, ngành này đã chuyển từ tình trạng dư cung sang thiếu hụt.

Theo bản tin tài chính của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), sản phẩm cáp quang hiện được ứng dụng rộng rãi trong truyền dữ liệu, cảm biến và y tế. Một doanh nghiệp sản xuất cáp quang tại tỉnh Giang Tô cho biết trong quý I năm nay, sản lượng và doanh số đều tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh số xuất khẩu tăng trên 55%, chủ yếu sang Bắc Mỹ và Đông Nam Á; giá một số sản phẩm chủ lực thậm chí tăng tới 650%.

Ông Ton Vĩ, Giám đốc R&D của Công ty cáp quang Hanh Thông, một doanh nghiệp tại Giang Tô cho biết đơn hàng hiện rất dồi dào, “kế hoạch sản xuất đã kín tới quý I năm sau”. Thẩm Tiểu Bình, Chủ tịch Tập đoàn sản xuất cáp quang Thông Đỉnh cho hay, trước đây ngành sản xuất cáp quang thường áp dụng hình thức “giao hàng trước, trả tiền sau”, còn hiện nay người mua phải “trả tiền trước rồi mới giao hàng”, sản phẩm hoàn toàn không lo đầu ra.

CCTV nhận định, đợt tăng trưởng này chủ yếu nhờ nhu cầu truyền tải dữ liệu khổng lồ từ sức mạnh tính toán AI. Một chuyên gia tại FiberHome phân tích rằng, khi năng lực tính toán tăng lên, nhu cầu cáp quang của các trung tâm dữ liệu thế hệ mới tăng gấp 5–10 lần.

Trước nhu cầu bùng nổ, “nút thắt cổ chai” về năng lực sản xuất cũng trở nên rõ rệt. Theo báo cáo, phôi cáp quang (preform) – linh kiện cốt lõi – có chu kỳ mở rộng sản xuất dài tới 18–24 tháng. Để giải quyết áp lực cung ứng ngắn hạn, các doanh nghiệp Trung Quốc đang cải tiến công nghệ và phối hợp nhiều cơ sở sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, dự kiến công suất năm nay có thể tăng hơn 50%.

Ông Triệu Hân, Kỹ sư cao cấp, Chuyên gia Viện Công nghệ và Tiêu chuẩn, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã xây dựng được chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ “phôi cáp quang – sợi quang – cáp quang”, và trọng tâm phát triển đang chuyển từ ưu thế về quy mô sang dẫn dắt về công nghệ.

Các chuyên gia dự báo, trong 5 năm tới, nhu cầu cáp quang toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình hơn 5% mỗi năm.

