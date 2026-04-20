Hứng động đất mạnh 7,5 độ richter, Nhật Bản cảnh báo sóng thần

Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển đông bắc Japan vào thứ Hai, khi nhà chức trách cảnh báo người dân tránh xa các khu vực ven biển, nơi dự kiến có sóng thần cao tới 3 mét.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có tâm chấn nằm ở Thái Bình Dương và độ sâu khoảng 10 km. Giới chức cho biết các đợt sóng lớn nhất dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Iwate, Aomori và Hokkaido.

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp và kêu gọi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn.

Đài truyền hình NHK phát hình ảnh các con tàu rời cảng Hachinohe ở Hokkaido để tránh sóng thần, trong khi cảnh báo “Sóng thần! Sơ tán!” liên tục hiển thị trên màn hình.

Dịch vụ tàu cao tốc tại tỉnh Aomori, ở cực bắc đảo Honshu của Nhật Bản, đã bị tạm dừng do ảnh hưởng của rung chấn, theo hãng tin Kyodo.

Trận động đất được ghi nhận ở mức “trên 5” theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản — đủ mạnh để khiến con người khó di chuyển và trong nhiều trường hợp có thể làm sập các bức tường bê tông không gia cố.

Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên xảy ra động đất nhất thế giới, với các rung chấn xảy ra ít nhất mỗi 5 phút. Nằm trong “Vành đai lửa” bao quanh Thái Bình Dương — khu vực tập trung nhiều núi lửa và rãnh đại dương — Nhật Bản chiếm khoảng 20% số trận động đất từ 6,0 độ trở lên trên toàn cầu.

Hiện không có nhà máy điện hạt nhân nào đang hoạt động tại các khu vực Hokkaido và Tohoku, nhưng các công ty điện lực như Hokkaido Electric Power và Tohoku Electric Power vẫn sở hữu một số nhà máy đã ngừng hoạt động tại đây. Công ty Tohoku Electric cho biết đang kiểm tra tác động của động đất và sóng thần đối với nhà máy điện hạt nhân Onagawa.

Theo Reuters