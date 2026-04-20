Đề xuất người lao động được nghỉ hưởng lương ngày 24/11

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa, trong đó đề xuất người lao động được nghỉ hưởng lương Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Sáng 20/4, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Sau khi tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Nghị quyết đã được điều chỉnh gồm 13 Điều với 10 nhóm chính sách lớn.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là việc thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, quy định Ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam’m, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Quốc hội.

Trình bày Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết để kịp thời thể chế hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ủy ban cơ bản tán thành tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết; cơ bản nhất trí với 10 nhóm chính sách được quy định.

Ủy ban nhất trí việc xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Bên cạnh ngày văn hóa Việt Nam, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, phát huy hiệu quả các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc gắn với giá trị văn hóa truyền thống, nhằm lan tỏa sâu rộng các giá trị văn hóa, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống xã hội.

Về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, Ủy ban cơ bản tán thành chủ trương thu hút, khơi thông các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ nội hàm và quy định các nguyên tắc áp dụng chính sách ưu đãi đặc thù, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ để thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa.

Ủy ban cho rằng việc quy định về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền thuê bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà xuất bản, cơ sở sản xuất phim tài liệu và khoa học 100% vốn Nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị rà soát bảo đảm phù hợp với pháp luật về đất đai và quản lý, sử dụng tài sản công; làm rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng, phạm vi ưu đãi.