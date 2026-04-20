Cảnh tượng rùng mình trong phòng cấp cứu: 2 chiếc đũa cắm sâu trong hốc mắt

Hai chiếc đũa cắm sâu vào 2 mắt nam thanh niên, đi sát nhãn cầu, dừng ngay cạnh mạch máu lớn. Chỉ cần lệch 1 milimet, mọi nỗ lực có thể trở thành vô nghĩa.

Chấn thương hy hữu ở quán bar

Một ca chấn thương khiến giới chuyên môn phải “nín thở” vừa được tiếp nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh nhân B.T.D (25 tuổi, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: hai chiếc đũa đâm xuyên vào cả hai mắt, một bên chỉ lộ phần đầu rất ngắn, bên còn lại nằm sâu hoàn toàn trong hốc mắt, không thể xác định hướng đi ban đầu.

Chấn thương hy hữu này xảy ra sau một vụ xô xát ở quán bar.

Nạn nhân bị 2 chiếc đũa cắm thẳng vào mắt

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là trường hợp hết sức hy hữu, gần như chưa từng được ghi nhận trong y văn khi cùng lúc hai mắt đều bị dị vật dài đâm sâu.

“Vùng hốc mắt chứa nhiều cấu trúc quan trọng như nhãn cầu, dây thần kinh thị giác và hệ thống mạch máu lớn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây mù vĩnh viễn hoặc đe dọa tính mạng”, ông Hà nói.

Từng milimet trong phòng mổ

Để xác định chính xác đường đi của dị vật, ê-kíp đã sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy, dựng hình 3D mạch máu và thần kinh – những công cụ chẩn đoán hiện đại nhất hiện nay.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết: một chiếc đũa đi sát nhãn cầu bên trái, xuyên sâu ra phía sau và dừng ngay cạnh động mạch cảnh – mạch máu lớn cấp máu cho não. “Khoảng cách gần như bằng không. Chỉ cần thêm 1 milimet là nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ nói.

Trước tình huống đặc biệt nguy hiểm, bệnh viện đã kích hoạt hội chẩn đa chuyên khoa, huy động các lĩnh vực: phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật thần kinh, tim mạch – lồng ngực, chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức. Mọi kịch bản xấu nhất đều được tính toán trước khi bước vào ca mổ.

​Suốt hai giờ trong phòng phẫu thuật, không khí căng như dây đàn. Hai dị vật không được rút ra theo cách thông thường mà phải “giải phóng” từng milimet. Chỉ một thao tác sai có thể làm vỡ mạch máu lớn hoặc phá hủy nhãn cầu – đồng nghĩa với mất thị lực hoặc mất mạng ngay lập tức.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà kiểm tra lại cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật



Thoát “cửa tử”, giữ lại ánh sáng tưởng chừng đã mất

Kết quả cuối cùng khiến cả ê-kíp thở phào. Không chỉ giữ được tính mạng, các bác sĩ còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh – một thành công hiếm gặp với dạng chấn thương đặc biệt này.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, vết thương tiến triển tốt. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp cực kỳ may mắn, bởi chỉ cần dị vật lệch thêm một khoảng rất nhỏ, hậu quả có thể hoàn toàn khác.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo với các chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt. Việc chẩn đoán chính xác bằng công nghệ hiện đại và phối hợp đa chuyên khoa là yếu tố quyết định để cứu sống và bảo tồn chức năng.