Cú đánh chí tử: Nga dùng Iskander-M san phẳng một trung đoàn UAV Ukraine ở Donetsk

Nga tuyên bố đã thực hiện thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M vào trung đoàn UAV của Ukraine ở Donetsk, gây tổn thất lớn về nhân lực và thiết bị.

Lực lượng Vũ trang Nga được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công thành công bằng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M vào ngày 7/11 vừa qua, nhằm vô hiệu hóa một trung đoàn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở hướng Kramatorsk–Druzhkovka thuộc khu vực Donetsk đang tranh chấp, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân lực và trang thiết bị.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/11 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công và cho biết: “Sau khi trinh sát lại mục tiêu, các điều khiển viên của UAV trinh sát Nga đã quyết định phóng đòn tấn công bằng hệ thống tên lửa chiến thuật–chiến dịch Iskander-M”.

UAV đã trở thành yếu tố trung tâm trong cuộc chiến Nga–Ukraine, khi các cuộc tấn công UAV của Ukraine từng vươn sâu vào lãnh thổ Nga. Đáng chú ý, hôm 1/6, các UAV Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có cho hạm đội máy bay ném bom chiến lược của Nga. Điều này khiến các đơn vị UAV của Ukraine trở thành mục tiêu ưu tiên cao trong các đòn tấn công của Nga – vào thời điểm mà các quan chức phương Tây vẫn khuyến khích Kiev tiếp tục các cuộc tấn công tương tự.

Chiến dịch UAV của Ukraine nhằm vào lực lượng hàng không chiến lược của Nga vào ngày 1/7. Ảnh: MW.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi có xác nhận hồi giữa tháng 10 rằng một tên lửa Iskander-M đã tấn công một bãi phóng UAV khác ở Martovoe, đông bắc Ukraine, phá hủy tới 65 UAV lớp Lyuty, 4 xe tải, 5 bệ phóng và khiến khoảng 30 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Chưa đầy ba tuần trước đó, hệ thống Iskander-M cũng được sử dụng để phá hủy một trong số ít bệ phóng tên lửa hành trình Neptune do Ukraine tự sản xuất.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã ưu tiên nhắm vào không chỉ các đơn vị UAV và hệ thống tên lửa của Ukraine, mà còn cả các cơ sở công nghiệp quốc phòng tham gia sản xuất. Việc đánh trúng 4 cơ sở tên lửa hồi giữa tháng 8 được cho là đã giáng một đòn mạnh vào chương trình tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine.

Iskander-M cũng đã được sử dụng để tiêu diệt nhiều mục tiêu ưu tiên cao khác, bao gồm các hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot, cùng với các cụm tập trung quân nhân.

Hệ thống Patriot của Ukraine vào thời điểm ngay trước khi bị Iskander đánh trúng. Ảnh: MW.

Một đơn vị Iskander được cho là đứng sau vụ tấn công gần đây vào một buổi lễ trao thưởng của quân đội Ukraine, khiến hàng chục binh sĩ tinh nhuệ của nước này thiệt mạng – được xem là tổn thất không thể phục hồi.

Hệ thống Iskander-M cũng thường được sử dụng để nhắm vào các nhân sự và đơn vị có giá trị cao. Một ví dụ điển hình là vụ tấn công vào tháng 1/2024 nhằm vào nhóm lính châu Âu, chủ yếu là người Pháp, đang chiến đấu ở Ukraine, khiến ít nhất 80 người thương vong, trong đó có hơn 60 người thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Nga khi đó cho biết những người này là “các chuyên gia được huấn luyện cao, vận hành các hệ thống vũ khí quá phức tạp đối với lính nghĩa vụ Ukraine”, và rằng “điều này khiến một số vũ khí tầm xa và sát thương nhất trong kho của Ukraine bị tạm ngừng hoạt động cho đến khi tìm được chuyên gia thay thế”.

Các sĩ quan Ukraine nhiều lần thừa nhận khả năng phòng không của nước này – bao gồm cả hệ thống MIM-104 Patriot – rất hạn chế trong việc đánh chặn tên lửa Iskander-M, trong khi các cải tiến gần đây của Nga khiến tỷ lệ đánh chặn càng giảm thấp hơn nữa.

Theo MW