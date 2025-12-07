Phê bình 34 bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu giải ngân 360.000 tỷ đồng cuối năm 2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc giải ngân khoảng 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong cuối năm 2025, nhằm đạt mục tiêu 100% kế hoạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Phê bình 34 bộ ngành, địa phương chậm giải ngân vốn

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 237 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Theo công điện, tỷ lệ giải ngân 11 tháng ước đạt 60,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (58,2%), với số tuyệt đối tăng thêm khoảng 155,7 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng biểu dương 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có kết quả giải ngân vượt mức bình quân cả nước, trong đó có nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ. Đồng thời, Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình.

Kết quả giải ngân 11 tháng năm 2025 tuy cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, trong khi thời gian còn lại chỉ 55 ngày với khối lượng vốn phải giải ngân khoảng 360.000 tỷ đồng.

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và sinh kế cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc giải ngân 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cuối năm 2025. Ảnh: VGP.

Theo Công điện, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Tập trung tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa... đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Tổ trưởng.

Thay thế cán bộ yếu kém, chống tiêu cực trong quản lý đầu tư công

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên....

Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu.

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tuần, từng tháng; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Thực hiện rà soát ngay tiến độ giải ngân từng dự án để có phương án điều chuyển vốn từ dự án giải ngân không hết, còn dư vốn đã giao sang bổ sung cho các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2025 theo thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án; công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán.

Tổ trưởng các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các Thành viên Chính phủ: Tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai hoạt động thường xuyên của các Tổ công tác của Thủ tướng, các Thành viên Chính phủ theo phân công chủ động làm việc với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính áp dụng chuyển đổi số trong giám sát, kiểm tra, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng những cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân chậm và đề xuất ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, sỏi phục vụ dự án đầu tư công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn triển khai tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về pháp lý và trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án giao thông trọng điểm.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động lựa chọn bố trí vốn năm 2026 các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân. Khẩn trương phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 ngay sau khi được Thủ tướng giao kế hoạch, bảo đảm đúng quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,... đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.



