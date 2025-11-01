Người Trung Quốc tắm trong "nồi lẩu" Tứ Xuyên: Y học cổ truyền tạo cảm hứng cho xu hướng độc lạ

Xu hướng “tắm lẩu uyên ương” đang gây bão ở Trung Quốc khi du khách được ngâm mình trong bể nước nóng chia hai ngăn đỏ – trắng như nồi lẩu, lấy cảm hứng từ y học cổ truyền.

Một số nhà tắm ở Trung Quốc đang “nâng tầm” trải nghiệm suối nước nóng truyền thống bằng dịch vụ “tắm lẩu” – nơi du khách được ngâm mình trong “nồi súp” đầy ớt đỏ, lấy cảm hứng từ nguyên lý y học cổ truyền Trung Hoa (TCM).

Tháng 10 vừa qua, một khu nghỉ dưỡng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang – nơi cực bắc Trung Quốc – đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cho ra mắt “bể súp hai màu”, mang lại trải nghiệm vừa độc đáo vừa bắt mắt.

Tương tự món “lẩu uyên ương” (yuan yang hotpot) trong các nhà hàng, bể tắm này được chia làm hai ngăn tương phản: một bên đỏ rực như ớt Tứ Xuyên cay nồng, bên còn lại trắng ngần như sữa, tạo nên cảnh tượng chẳng khác nào một nồi lẩu khổng lồ.

Theo trang tin Daxiang News, khu vực tắm này có đường kính khoảng 5 mét, chia thành hai khu vực đỏ và trắng, mô phỏng hoàn hảo chiếc nồi lẩu đôi quen thuộc của ẩm thực Trung Hoa.

Hồ nước màu đỏ chứa đầy ớt, cà tím và bắp cải, trông giống như nước dùng cay, trong khi hồ nước màu trắng gồm sữa, táo tàu đỏ và quả kỷ tử, trông giống như súp trong. Ảnh: RedNote.

Tuy nhiên, các “nguyên liệu” trong hồ chỉ mang tính trang trí – hoàn toàn không ăn được, và loại hình tắm này không khuyến khích dành cho người mắc bệnh tim mạch, da liễu hoặc dị ứng.

Trên ứng dụng chia sẻ ẩm thực Meituan, nhiều du khách cho biết khu nghỉ dưỡng còn phục vụ trái cây và trà thảo mộc miễn phí.

Một người dùng bình luận: “Tắm lẩu uyên ương thật sự rất thú vị! Nhiệt độ nước vừa phải, hơi nước bốc lên ấm áp và dễ chịu vô cùng”.

Không có giới hạn độ tuổi hay thời gian tắm; tuy nhiên, những người mắc bệnh tim mạch, vấn đề về da hoặc dị ứng nên tránh tắm nước nóng. Ảnh: RedNote.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng cho hay, “tắm lẩu uyên ương” là phiên bản hiện đại của liệu pháp tắm thuốc cổ truyền Trung Quốc.

Phương pháp này có lịch sử hàng nghìn năm, dùng hơi nước và nước ngâm nấu từ thảo dược như gừng, bạc hà, ngải cứu để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh.

Dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh lợi ích của ớt và sữa trong việc tắm rửa, nhưng theo quan niệm dân gian, ớt giúp xua đuổi hàn khí, còn sữa làm dịu tâm trí, dễ ngủ hơn.

Mặc dù lợi ích của ớt và sữa trong bồn tắm chưa được khoa học chứng minh, nhưng người ta vẫn tin rằng ớt có thể xua tan cảm lạnh. Ảnh: SCMP.

Sau khi hình ảnh “nồi lẩu người thật” lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, cộng đồng mạng tỏ ra chia rẽ.

Một người bình luận: “Lãng phí đồ ăn quá, nên dùng nguyên liệu giả cho đẹp là được”.

Ngược lại, một ý kiến khác lại khen ngợi: “Lẩu là linh hồn ẩm thực Trung Quốc. Ý tưởng kinh doanh này thật sáng tạo!”.

Theo Tân Hoa Xã, dẫn dữ liệu từ Red Restaurant Big Data, thị trường lẩu Trung Quốc đã đạt doanh thu 617,5 tỷ nhân dân tệ (87 tỷ USD) trong năm ngoái – cho thấy sức hút bền bỉ của món ăn quốc dân này, dù giờ đây nó đã được “nâng cấp” thành… trải nghiệm tắm độc nhất vô nhị.

Theo SCMP