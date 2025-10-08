Patriot “bó tay” trước tên lửa Nga: Ukraine thừa nhận điểm yếu chết người trong phòng không

Người phát ngôn Không quân Ukraine, ông Yuri Ignat, thừa nhận Patriot gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Không quân Ukraine, ông Yuri Ignat, xác nhận trong một chương trình truyền hình quốc gia rằng lực lượng này đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, nguyên nhân xuất phát từ việc các tên lửa thay đổi quỹ đạo bay và sử dụng chiến thuật tấn công phức tạp hơn.

“Dĩ nhiên, việc đối phó với những tên lửa bay theo quỹ đạo bán đạn đạo – tức là chúng dao động khi tiếp cận mục tiêu – đã trở nên khó khăn hơn nhiều”, ông Ignat nói và bổ sung. “Điều này khiến hệ thống Patriot gặp khó khăn, vì nó hoạt động ở chế độ tự động khi đánh chặn tên lửa đạn đạo. Việc tính toán điểm va chạm hoặc điểm kích nổ của tên lửa đánh chặn gần tên lửa đối phương trở nên phức tạp hơn”.

Các quỹ đạo bay thấp kiểu “bán đạn đạo” (depressed quasi-ballistic trajectory) của tên lửa 9K720 Iskander-M và phiên bản phóng từ trên không Kinzhal (từ tiêm kích MiG-31I) từ lâu đã được đánh giá là thách thức đặc biệt đối với năng lực phòng không của Ukraine.

Bệ phóng tên lửa từ hệ thống Iskander-M. Ảnh: MW.

Không chỉ thể hiện khả năng cơ động cao trong giai đoạn cuối, các tên lửa Nga còn được phóng từ nhiều hướng khác nhau, khiến việc đánh chặn càng trở nên khó khăn hơn.

Ông Ignat giải thích: “Nếu tên lửa đạn đạo có thể tiếp cận từ nhiều hướng, thì một hệ thống duy nhất sẽ không thể phát hiện được… Cần phải có nhiều hệ thống và nhiều radar, để có thể phát hiện mục tiêu và bảo vệ thành phố từ các hướng khác nhau”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi quan chức Ukraine và phương Tây tiết lộ với tờ Financial Times rằng cả Iskander-M lẫn Kinzhal hiện có thể phóng tên lửa lao xuống theo góc dốc cực lớn hoặc thực hiện các động tác cơ động phức tạp để “đánh lừa và né tránh” hệ thống phòng không Ukraine – một cựu quan chức Ukraine gọi đây là “yếu tố thay đổi cục diện”.

MiG-31 với tên lửa đạn đạo Kinzhal. Ảnh: MW.

Lực lượng phòng không Ukraine từ lâu đã gặp khó khăn trong việc đánh chặn các cuộc tấn công từ hệ thống Iskander-M và Kinzhal, khiến hai loại vũ khí này thường xuyên được Nga sử dụng để tấn công trực tiếp vào các hệ thống phòng không tầm xa S-300 và Patriot, qua đó mở đường cho các đợt tấn công quy mô lớn hơn.

Hình ảnh từ máy bay không người lái lần đầu xác nhận một vụ tấn công thành công bằng Iskander-M vào hệ thống Patriot vào ngày 23/2/2024, sau đó một đòn tấn công khác phá hủy thêm một hệ thống gần khu vực Sergeevka vào ngày 10/3, khiến lực lượng mặt đất trong khu vực bị lộ và dễ bị tổn thương.

Đến tuần thứ hai của tháng 7/2024, video mới cho thấy hai bệ phóng Patriot bị phá hủy ở vùng Odessa, và ngày 11/8, ba bệ phóng cùng một radar AN/MPQ-65 bị báo cáo là đã bị tiêu diệt. Các vụ tấn công thành công của Iskander-M nhằm vào Patriot vẫn tiếp tục nối dài.

Vụ nổ đầu đạn chùm từ cuộc tấn công của Iskander-M vào các khẩu đội Patriot. Ảnh: MW.

Sự bất lực của Patriot trong việc đánh chặn tên lửa Nga đã được nhiều nguồn tin Ukraine và phương Tây thừa nhận. Một quan chức Ukraine giấu tên nói với tờ Wall Street Journal hồi tháng 7 rằng các tên lửa đạn đạo Nga ngày càng cơ động, khiến chúng không chỉ tránh được đánh chặn mà còn thoát khỏi bị phát hiện.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Nga mở rộng đáng kể sản xuất Iskander-M, trong khi Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống Patriot và S-300.

Một yếu tố phức tạp khác là việc Nga sử dụng chính các hệ thống phòng không S-400 của mình để bắn hạ tên lửa phòng không Ukraine sau khi chúng rời bệ phóng, do tên lửa của S-400 bay nhanh hơn đáng kể so với Patriot. Điều này làm gián đoạn nghiêm trọng năng lực phòng thủ trên không của Ukraine, khiến các đợt phản công trở nên kém hiệu quả hơn bao giờ hết.

Theo Military Watch