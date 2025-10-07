Nga tăng tốc sản xuất “quái thú ném bom” Su-34M: Mũi nhọn mới trên chiến trường Ukraine

Nga tiếp tục bàn giao hàng loạt máy bay ném bom chiến thuật Su-34M cho lực lượng không quân, tăng tốc sản xuất chưa từng có. Su-34M hiện trở thành vũ khí chủ lực của Moscow tại chiến trường Ukraine.

Tập đoàn Nhà nước Nga United Aircraft Corporation (UAC) vừa bàn giao thêm một lô chiến đấu cơ Su-34M mới cho Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga (VKS), trong bối cảnh sản xuất dòng máy bay này đang được đẩy mạnh với tốc độ chưa từng có.

Su-34 là biến thể tấn công hạng nặng phát triển từ khung thân Su-27 Flanker, được thiết kế với tầm bay xa hơn, tải trọng vũ khí lớn hơn và trọng lượng tăng gần 50%, nhằm phục vụ các nhiệm vụ tấn công chiến lược. Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, Su-34 là dòng chiến đấu cơ được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử Nga hiện đại, vượt xa mọi loại máy bay khác.

Tại chiến trường Ukraine, Su-34 trở thành “mũi nhọn” trong các chiến dịch không kích, thường xuyên xuất hiện trong các đoạn video tấn công dữ dội vào lực lượng Ukraine và phương Tây. Dòng máy bay này có khả năng mang bom lượn FAB-3000 nặng 3 tấn, đầu đạn nhiệt áp, cùng nhiều loại tên lửa đối đất khác nhau. Ngoài ra, Su-34 còn đóng vai trò quan trọng trong bộ ba răn đe hạt nhân của Nga, với khả năng tấn công mục tiêu khắp châu Âu và một phần lãnh thổ Mỹ.

Su-34 với 2 tên lửa không đối không R-73, 2 tên lửa R-77 và 2 tên lửa R-27, 2 tên lửa hành trình Kh-31 và 1 bom dẫn đường bằng laser KAB-1500L. Ảnh: MW.

Tập đoàn Rostec cho biết các máy bay bàn giao mới đã hoàn tất toàn bộ thử nghiệm mặt đất và bay, đồng thời khẳng định tiến độ sản xuất vẫn đúng kế hoạch.

“Su-34 đã trở thành huyền thoại. Nó kết hợp giữa khả năng cơ động cao, kho vũ khí đa dạng và khả năng tác chiến trong mọi điều kiện”, Rostec tuyên bố. “Các nhà máy của chúng tôi đang tăng tốc sản xuất, thường xuyên bàn giao lô mới để củng cố năng lực quốc phòng quốc gia. Nhiều đợt giao hàng tiếp theo sẽ được thực hiện trước cuối năm nay”.

Một phi công Su-34 thuộc Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga chia sẻ: “Chiếc máy bay này cho phép chúng tôi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở mọi tốc độ. Trong chiến dịch đặc biệt, nó đã chứng minh mình là vũ khí đáng tin cậy, có thể dùng cả vũ khí có điều khiển và không điều khiển”.

Máy bay chiến đấu Su-34M của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Sản lượng Su-34 được cho là đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022, đạt khoảng 30 chiếc mỗi năm. Các phiên bản mới từ năm 2020 được nâng cấp lên chuẩn Su-34M, tăng cường năng lực trinh sát, chiến đấu không đối không và hiệu suất trong nhiệm vụ tấn công. Từ tháng 7/2025, ba biến thể của hệ thống trinh sát đa năng Sych cho phép Su-34 vừa thu thập tin tình báo theo thời gian thực vừa duy trì khả năng chiến đấu.

Chiến đấu cơ Su-34M. Ảnh: MW.

Dự kiến đến giữa những năm 2030, Nga sẽ sở hữu hơn 300 chiếc Su-34, và con số có thể vượt 400 chiếc tùy theo nguồn ngân sách. Song, dòng máy bay này sẽ phải chia sẻ nguồn lực với tiêm kích thế hệ 5 Su-57M1 và máy bay ném bom tàng hình PAK DA sắp đi vào sản xuất. Ngoài biên chế trong nước, Algeria đã đặt hàng khoảng 40 chiếc để thay thế Su-24M, còn Triều Tiên được cho là khách hàng tiềm năng nhằm thay thế phi đội ném bom H-5 lỗi thời.

Từ biểu tượng của không quân Nga đến công cụ răn đe chiến lược, Su-34M đang chứng minh vị thế trung tâm trong tham vọng mở rộng sức mạnh không quân của Moscow.

Theo TWZ, Military Watch