Nga nâng cấp tên lửa "siêu lắt léo" giúp MiG-31I gần như không thể bị ngăn chặn

Nga đã âm thầm nâng cấp dòng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal, trang bị cho tiêm kích đánh chặn MiG-31I, giúp chúng xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến của Ukraine và phương Tây. Theo Financial Times, cả các quan chức Ukraine lẫn phương Tây đều thừa nhận rằng những cải tiến này đã tạo ra tác động cực kỳ lớn đối với hiệu quả chiến đấu của Nga.

Các tên lửa Kinzhal nay có thể bay theo quỹ đạo thông thường rồi đột ngột chuyển hướng lao xuống với góc cực dốc, hoặc thực hiện các động tác cơ động né tránh và gây nhiễu để “đánh lừa” hệ thống phòng không Ukraine. Các cuộc tấn công gần đây vào các cơ sở UAV của Ukraine đã cho thấy rõ đặc điểm này.

Những nâng cấp tương tự cũng đã được áp dụng cho tên lửa đạn đạo 9K720 Iskander-M, phiên bản phóng từ mặt đất của Kinzhal. Một cựu quan chức Ukraine thừa nhận rằng khả năng cơ động được cải thiện là “bước ngoặt cho Nga”, nhất là trong bối cảnh các hệ thống Patriot và tên lửa đi kèm của Mỹ bị giao chậm tiến độ.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Không quân Nga. Ảnh: MW.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31I chính thức được đưa vào biên chế năm 2022 như một phiên bản nâng cấp của MiG-31K, với khả năng mang theo tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal, đồng thời có thể phóng tên lửa chống vệ tinh.

Từ đó đến nay, dòng máy bay này tiếp tục được hiện đại hóa từng bước, trong đó đáng chú ý là khả năng tiếp nhiên liệu trên không, bổ sung vào năm 2023.

Chính MiG-31I là máy bay đầu tiên trong lịch sử phá hủy một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, trong trận tấn công hồi tháng 5/2023. Sau đó, các hệ thống Iskander-M cũng nhiều lần phá hủy các thành phần của Patriot trên chiến tuyến, được xác nhận qua video chiến trường.

Theo dữ liệu do Không quân Ukraine công bố, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga bằng Patriot đã giảm chỉ còn 6% vào tháng 9, và nguyên nhân trực tiếp là những cải tiến vượt trội của Kinzhal và Iskander-M.

Ukraine hiện chia sẻ dữ liệu về hiệu quả chiến đấu của hệ thống Patriot với Lầu Năm Góc và các nhà sản xuất Mỹ, song nhiều quan chức thừa nhận rằng tốc độ cải tiến của Nga đang vượt xa khả năng cập nhật của phương Tây.

Hệ thống Patriot của Ukraine vào thời điểm chỉ vài giây trước khi bị Iskander đánh trúng. Ảnh: MW.

Một quan chức Ukraine giấu tên tiết lộ với Wall Street Journal hồi tháng 7 rằng các tên lửa đạn đạo Nga hiện có khả năng cơ động cao hơn nhiều, giúp chúng vừa tránh bị đánh chặn, vừa thoát khỏi hệ thống radar phát hiện sớm.

Trước đó, ngày 26/5, người phát ngôn Không quân Ukraine Igor Ignat cũng công khai thừa nhận điểm yếu của Patriot: “Tên lửa Iskander thực hiện các động tác né tránh trong giai đoạn cuối, khiến hệ thống Patriot tính toán sai quỹ đạo. Ngoài ra, Iskander còn có thể thả mồi bẫy để đánh lừa tên lửa đánh chặn Patriot”.

Theo giới phân tích quân sự, việc Nga đồng loạt nâng cấp khả năng cơ động của Kinzhal và Iskander-M đã thay đổi cán cân tác chiến trên không, khiến các hệ thống phòng không phương Tây gần như không thể phản ứng kịp.

Cả hai loại tên lửa đều có tốc độ siêu vượt âm, khả năng đổi hướng trong giai đoạn cuối, và giờ đây được bổ sung thuật toán bay “thông minh”, giúp vượt qua hệ thống đánh chặn Patriot, NASAMS hay SAMP/T mà Ukraine đang sử dụng.

Với những kết quả thực chiến được ghi nhận, giới quan sát cho rằng các cải tiến của Nga không chỉ là bước tiến kỹ thuật, mà còn là tuyên bố sức mạnh trong cuộc chiến công nghệ giữa Moscow và phương Tây.

Theo Military Watch