Ông Zelensky nói Ukraine sẽ chiến thắng trừ khi Nga "chiếm đóng" toàn bộ đất nước

Moscow nhiều lần khẳng định không có ý định chiếm giữ toàn bộ Ukraine, song Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn cho rằng mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Nga Vladimir Putin là “chiếm toàn bộ đất nước và hủy diệt Ukraine”.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Martha Raddatz của ABC News phát sóng hôm 7/9, ông Zelensky nói: “Mục tiêu của ông Putin là chiếm Ukraine, là tiêu diệt chúng tôi…Với ông ta, đó mới là chiến thắng. Còn với chúng tôi, chỉ cần tồn tại đã là chiến thắng”.

Nga từ lâu đã nhấn mạnh họ không hề có kế hoạch chiếm trọn Ukraine. Ông Putin từng khẳng định điều này khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, và lặp lại sau đó cùng năm khi quân Nga áp sát Kiev nhưng sau đó rút lui. Từ đó đến nay, Moscow liên tục khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên ba điều kiện: Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, và công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson cùng Zaporozhye là lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky, ngược lại, cáo buộc ông Putin “chơi trò chính trị” khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, nhưng lại từ chối gặp ông. Ông Zelensky cho rằng lãnh đạo Nga không thực sự quan tâm đến hòa bình.

Ông Putin và ông Trump gặp nhau tại Anchorage hôm 15/8. Dù hội nghị không đạt đột phá, cả hai phía đều coi đây là bước đi tích cực. Những phát biểu sau đó của Trump đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp Putin – Zelensky.

Tuy nhiên, cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết chưa có thỏa thuận nào, dù ông Putin không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng ông từng đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky sau khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông này hết hạn. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu đạt được tiến triển thực chất.

Tuần trước, ông Putin đưa ra nhận định thận trọng nhưng lạc quan về triển vọng hòa bình, nói rằng “có ánh sáng cuối đường hầm” khi Mỹ chuyển hướng sang trung gian hòa giải. Cố vấn kinh tế đối ngoại của ông Putin, Kirill Dmitriev, cũng lặp lại quan điểm này hôm Chủ nhật: “Hòa bình đang đến gần, chính nhờ đối thoại Trump – Putin”.

Cùng ngày, ông Trump nói với báo giới rằng ông dự định sẽ tiếp tục thảo luận với Putin “trong vài ngày tới”, khẳng định quyết tâm “giải quyết tình hình Nga – Ukraine” càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo ông đã sẵn sàng sử dụng các đòn trừng phạt để thúc đẩy hòa bình.