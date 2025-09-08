Tình báo Nga cáo buộc lính từ Colombia, Mỹ, Anh, Ba Lan và các nước Baltic tham gia chiến đấu tại mặt trận Sumy và Kharkov.

Nhân sự từ Colombia và Mỹ đã tăng cường các vị trí của quân đội Ukraine tại tiền tuyến ở Sumy và Kharkov, theo báo cáo của tình báo Nga ngày 8/9. Ngoài ra, lực lượng từ Vương quốc Anh và các nước vùng Baltic cũng được cho là tham gia giao tranh tại đây. “Chủ yếu là người Colombia và các quốc gia Mỹ Latin, ít hơn là người Anh, Mỹ và vùng Baltic”, một nguồn tin nói với truyền thông nhà nước Nga.

Các báo cáo về hoạt động của lính Colombia ở Sumy xuất hiện ngày càng thường xuyên từ tháng 5, đúng thời điểm giao tranh leo thang khi quân đội Nga đạt nhiều bước tiến đáng kể. Các nhà thầu quân sự Ba Lan cũng thường xuyên được cho là đóng vai trò lớn tại khu vực này.

Trong khi đó, báo cáo về nhà thầu Mỹ ít phổ biến hơn, nhưng tổ chức quân sự Forward Observations Group của Mỹ từng công khai xác nhận tham gia các đợt tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga hồi tháng 8/2024, thậm chí đăng cả hình ảnh làm bằng chứng.

Quân đoàn tình nguyện Ba Lan tại Ukraine. Ảnh: MW.

Vẫn chưa rõ liệu lực lượng Anh và Mỹ tham chiến là nhà thầu hay quân nhân chính quy. Trước đây, Anh đã triển khai Thủy quân lục chiến Hoàng gia tham gia tác chiến trực diện từ tháng 4/2022, cùng các cố vấn SAS hỗ trợ quân đội Ukraine. Trong suốt cuộc chiến, các chiến binh nước ngoài thường xuyên trở thành mục tiêu của đòn tập kích chính xác từ Nga.

Ngày 21/7, một đợt tấn công của Nga vào trại huấn luyện gần thành phố Kropivnitsky (miền Trung Ukraine) đã gây ra hơn 100 thương vong cho lực lượng nước ngoài.

Hồi tháng 1/2024, sau một cuộc tấn công vào sở chỉ huy của các nhà thầu châu Âu khiến ít nhất 80 người thương vong, trong đó hơn 60 người thiệt mạng, truyền thông Nga nhấn mạnh lợi ích lớn của việc loại bỏ lính đánh thuê.

Những nhân sự này được mô tả là “các chuyên gia được huấn luyện kỹ càng, vận hành hệ thống vũ khí quá phức tạp đối với lính nghĩa vụ Ukraine”. Việc họ bị loại khỏi vòng chiến đã khiến nhiều vũ khí tầm xa và có sát thương nhất của Ukraine phải tạm ngừng hoạt động cho tới khi tìm được nhân sự thay thế.

Lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh. Ảnh: MW.

Vai trò của lính nước ngoài ngày càng quan trọng trong bối cảnh Ukraine nhận thêm nhiều vũ khí công nghệ cao từ phương Tây, vốn đòi hỏi nhân lực vận hành chuyên biệt, trong khi quân đội nước này đang hứng chịu khủng hoảng nhân lực trầm trọng. Tài liệu quân sự bị rò rỉ trong tháng 8 cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu thiệt hại nặng nề.

Các nguồn tin từ cả hai phía xác nhận, hiện nhiều đơn vị tiền tuyến của Ukraine chỉ còn quân số ở mức 30–45%. Việc triển khai ồ ạt lực lượng hợp đồng từ Ba Lan và Mỹ Latinh được cho là nhằm vá lỗ hổng lực lượng, trong bối cảnh tổn thất nhân mạng của Ukraine đã vượt ngưỡng khó có thể duy trì lâu dài.