Mỹ triệt phá đường dây kết hôn giả để nhập cư lớn nhất lịch sử

Giới chức Mỹ ngày 12/8 cho biết 11 người đã bị bắt giữ với cáo buộc tổ chức nhiều cuộc hôn nhân giả cho người nước ngoài, nhằm giúp họ có được quyền cư trú tại Mỹ. Đây là một trong những vụ án gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Theo AFP, phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington ngày 12/8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói: “Chúng ta không chỉ bảo vệ biên giới thực địa trước việc nhập cảnh trái phép, mà còn phải ngăn chặn những đường dây gian lận nhập cư tìm cách né tránh luật nhập cư Mỹ bằng những hình thức khác”.

Ông Blanche cho biết các công dân Trung Quốc có thể phải trả tới 100.000 USD để kết hôn giả với công dân Mỹ, qua đó xin thẻ xanh và được quyền cư trú, làm việc tại Mỹ. Đổi lại, những công dân Mỹ đồng ý kết hôn giả với người nước ngoài có thể nhận được khoảng 30.000 USD.

Ông Blanche nhấn mạnh đây không phải là một hoạt động kiểu chụp giật trong thời gian ngắn, mà là một “ngành công nghiệp ngầm” kéo dài nhiều năm, liên quan tới hàng trăm triệu USD, sử dụng các thủ đoạn phạm pháp để giúp những người vốn không đủ điều kiện hoặc không muốn thực hiện con đường nhập cư hợp pháp có thể ở lại Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche công bố về vụ án tại cuộc họp báo hôm 12/8. Ảnh: AFP.

Trong số 11 người bị bắt ngày 12/8, có 10 người là công dân Mỹ nhập tịch có nguồn gốc Trung Quốc, người còn lại là một thường trú nhân có thẻ xanh.

Công tố viên liên bang khu vực Nam New York Jamie McDonald cho biết các bị cáo cùng những đồng phạm chưa được xác định danh tính đã dàn dựng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả trong khoảng 10 năm qua.

Theo ông McDonald, đường dây này tuyển công dân Mỹ tham gia các cuộc hôn nhân giả, đồng thời tổ chức đám cưới giả một cách bài bản, với đầy đủ người làm chứng, váy cưới, nhiếp ảnh gia và khách mời, nhằm tạo ra vẻ ngoài giống một cuộc hôn nhân thực sự.

Ông nói các bị cáo đã thu lợi bất chính rất lớn. Nhà chức trách tin rằng trong khoảng 10 năm hoạt động, mạng lưới này đã thu về hàng chục triệu USD.

Các nghi phạm bị cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận hôn nhân và gian lận nhập cư, với mức án tối đa 5 năm tù. Ngoài ra, họ còn bị cáo buộc âm mưu xúi giục hoặc hỗ trợ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Mỹ, với mức án tối đa 10 năm tù.

Trang web Bộ Tư pháp Mỹ đăng thông báo về vụ án. Ảnh chụp màn hình.

Vận hành gần như một “doanh nghiệp”

Đây không phải vài chục trường hợp mà là hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả trong hơn 10 năm, từ ít nhất năm 2016 đến tháng 7/2026. Mạng lưới này hoạt động chủ yếu ở New York nhưng vươn ra nhiều bang của Mỹ và cả nước ngoài như Vanuatu và Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ gọi đây là một trong những vụ truy tố gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử nước này.

Đặc biệt, 11 bị cáo chỉ được cho là phần trung tâm của một mạng lưới lớn hơn, chứ không phải toàn bộ những người tham gia; hàng trăm công dân Mỹ đã được tuyển vào các cuộc hôn nhân giả.

Điều này cho thấy đây đã phát triển thành một mô hình kinh doanh tội phạm có tổ chức, chứ không còn là những vụ gian lận riêng lẻ.

Điểm thú vị nhất trong hồ sơ Bộ Tư pháp Mỹ là đường dây này được tổ chức thành nhiều tầng khác nhau, bao gồm: Người điều hành: tìm khách hàng nước ngoài và tổ chức toàn bộ đường dây; Người tuyển mộ: tìm công dân Mỹ đồng ý kết hôn giả; Trợ lý: chuẩn bị hồ sơ nhập cư; Người làm lễ cưới: tạo ra đám cưới giả; Luật sư, người khai thuế, bên cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác: giúp tạo thêm bằng chứng để cuộc hôn nhân trông có vẻ thật.

Thậm chí, một số cặp đôi chỉ gặp nhau lần đầu ngay trước khi xin giấy đăng ký kết hôn. Sau đó đường dây còn dựng ảnh cưới, mở tài khoản ngân hàng chung, tài khoản điện nước chung, khai thuế chung và mua bảo hiểm để tạo “bằng chứng” về một cuộc hôn nhân thực sự. Khi phải phỏng vấn tại cơ quan di trú, những người tham gia còn được huấn luyện cách trả lời và che giấu bản chất của mối quan hệ.

Một đám cưới giả chú rể Mỹ - cô dâu Trung Quốc. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Nói cách khác, họ không chỉ làm giả một tờ giấy kết hôn, mà dựng cả một “cuộc hôn nhân giả hoàn chỉnh”.

Số tiền thu cũng rất đáng chú ý. Một khách hàng nước ngoài có thể phải trả tới khoảng 100.000 USD cho một cuộc hôn nhân giả kèm dịch vụ giúp xin thẻ xanh.

Trong khi đó, công dân Mỹ đồng ý kết hôn giả có thể được trả tới 30.000 USD; người tuyển mộ được hưởng hoa hồng tới 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ. Toàn bộ mạng lưới được cho là đã thu về hàng chục triệu USD trong hơn 10 năm qua.

Nếu lấy mức tối đa 100.000 USD làm phép tính đơn giản thì hơn 1.000 trường hợp có thể tương đương trên 100 triệu USD doanh thu tiềm năng, nhưng công tố viên chỉ xác nhận quy mô doanh thu là hàng chục triệu USD.

Mục tiêu các khách hàng bỏ số tiền lớn để nhằm tới là tấm thẻ xanh. Ảnh: LTN.

Phần lớn khách hàng là công dân Trung Quốc

Đây có lẽ là khía cạnh đáng chú ý nhất nếu nhìn từ góc độ quan hệ Mỹ-Trung và dòng người di cư. Theo cáo trạng, khách hàng của mạng lưới chủ yếu là công dân Trung Quốc, mặc dù đường dây cũng phục vụ những người nước ngoài khác. Điều này phản ánh một thị trường cụ thể mà đường dây này đã khai thác.

Mô hình rất đơn giản: Người muốn có thẻ xanh trả tiền, được ghép với công dân Mỹ, tổ chức hôn nhân giả, tạo hồ sơ chứng minh quan hệ thật rồi nộp hồ sơ USCIS (cơ quan di trú Mỹ) để tìm cách lấy thẻ xanh.

Một khi đã có thẻ xanh, người được bảo lãnh có thể cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ và về sau có thể tiến tới quốc tịch nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Vụ án đặc biệt nhạy cảm trong chính sách nhập cư của chính quyền Trump

Chính quyền Trump hiện đặt vấn đề kiểm soát nhập cư và chống gian lận nhập cư ở vị trí rất cao. Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói rõ vụ án nằm trong nỗ lực chống việc lợi dụng hệ thống nhập cư để có được tình trạng cư trú một cách bất hợp pháp.

Giám đốc USCIS Joseph Edlow thậm chí tuyên bố cơ quan này đang tăng cường truy tìm các đường dây gian lận hôn nhân và những tổ chức kiếm tiền từ chúng.

Vì vậy, vụ án có thể được xem như một thông điệp chính sách: Mỹ không chỉ kiểm soát người vượt biên trái phép ở biên giới, mà còn siết những người tìm cách vào Mỹ hoặc ở lại Mỹ thông qua việc lợi dụng các con đường nhập cư hợp pháp.

Đây chính là điều làm vụ án có ý nghĩa lớn hơn một vụ án hình sự thông thường.

Cảnh sát Mỹ vây bắt các nghi phạm. Ảnh: Reuters.

Giai đoạn đầu của một chiến dịch lớn hơn

Bộ Tư pháp Mỹ nói 11 người bị bắt là “trung tâm” của một mạng lưới, trong khi hàng trăm công dân Mỹ đã được tuyển tham gia. Điều đó mở ra khả năng cuộc điều tra sẽ tiếp tục nhằm vào những công dân Mỹ từng nhận tiền để kết hôn giả, những người môi giới, những người chuẩn bị hồ sơ, những người làm giấy tờ hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ, những người nước ngoài đã sử dụng đường dây, thậm chí những trường hợp đã được cấp thẻ xanh dựa trên hồ sơ gian dối.

Hiện tại, 11 người mới bị truy tố, chứ chưa phải đã bị tòa kết tội. Bộ Tư pháp Mỹ cũng ghi rõ các cáo buộc trong cáo trạng mới chỉ là cáo buộc và các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội trước tòa.

Vụ án cho thấy Mỹ đang chuyển từ việc chỉ kiểm soát “nhập cư bất hợp pháp ở biên giới” sang kiểm tra cả gian lận bên trong hệ thống nhập cư hợp pháp. Vụ án cho thấy hôn nhân giả đã trở thành một loại dịch vụ ngầm có tính công nghiệp, với người môi giới, tuyển người, làm hồ sơ, tổ chức đám cưới và huấn luyện phỏng vấn. Ngoài ra, việc phần lớn khách hàng trong vụ án là công dân Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến chính quyền Mỹ đặc biệt chú ý tới những đường dây môi giới nhập cư xuyên quốc gia liên quan đến Trung Quốc.

Một điểm nữa rất đáng theo dõi trong thời gian tới là chính quyền Mỹ sẽ xử lý thế nào đối với những người đã được cấp thẻ xanh hoặc thậm chí quốc tịch nhờ các cuộc hôn nhân bị cáo buộc là giả. Đây mới có thể là phần hậu quả lớn nhất của vụ án.

Theo LTN