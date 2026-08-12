Mỹ đưa “vũ khí vi sóng” HAVOC lên xe chiến đấu để hạ cả đàn drone cùng lúc

Mỹ trao hợp đồng 11 triệu USD cho Epirus để phát triển HAVOC, hệ thống vũ khí vi sóng công suất cao có khả năng vô hiệu hóa nhiều drone cùng lúc.

Các đàn drone tiến về vị trí của Thủy quân lục chiến Mỹ có thể sớm phải đối mặt với một “bức tường vô hình” tạo ra từ năng lượng điện từ.

Mỹ đã trao cho công ty công nghệ Epirus hợp đồng trị giá 11 triệu USD để cung cấp HAVOC, một hệ thống vi sóng công suất cao lắp trên phương tiện mặt đất, được thiết kế để vô hiệu hóa nhiều drone cùng lúc.

Phát triển từ vũ khí Leonidas của Epirus, hệ thống High-power Microwave Autonomous Vehicle Operational Capability (HAVOC) sẽ được tích hợp trên nhiều loại phương tiện mặt đất có người lái và không người lái của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Hợp đồng bao gồm đào tạo, bảo dưỡng và hỗ trợ duy trì hoạt động, đồng thời có tùy chọn mua thêm một hệ thống HAVOC cùng các năng lực liên quan.

Công suất gấp ba lần

HAVOC là bước phát triển tiếp theo của hệ thống chống đàn drone bằng năng lượng định hướng viễn chinh (ExDECS), được Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp nhận vào năm 2025.

Trong khi ExDECS giới thiệu phương thức “một đấu nhiều” có khả năng triển khai để đối phó drone, phiên bản kế nhiệm được kỳ vọng sở hữu công suất gấp ba lần, tầm hoạt động xa hơn và khả năng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt tốt hơn.

Hệ thống sử dụng các linh kiện vũ khí vi sóng công suất cao thể rắn cùng bộ khuếch đại gallium nitride để tạo ra và tăng cường năng lượng điện từ.

Thay vì phóng một tên lửa đánh chặn cho từng mục tiêu, HAVOC có thể tạo ra các hiệu ứng điện tử nhằm vào nhiều hệ thống bay không người lái trong khu vực bao phủ của nó.

“Giải thưởng này cho thấy cam kết của Thủy quân lục chiến trong việc triển khai các hệ thống tích hợp, được định nghĩa bằng phần mềm và tối ưu hóa cho mối đe dọa drone đang thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp”, CEO Epirus Andy Lowery cho biết.

Ông nói thêm rằng HAVOC sẽ phát triển giải pháp “một đấu nhiều” được giới thiệu với ExDECS, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ chính xác, hạn chế thiệt hại ngoài ý muốn đối với các mục tiêu có giá trị cao và binh sĩ Thủy quân lục chiến.

Kiến trúc vi sóng công suất cao của HAVOC cũng được thiết kế để hỗ trợ điều chỉnh liên tục bằng phần mềm. Điều này có thể cho phép thay đổi hiệu ứng điện tử của vũ khí khi công nghệ drone và các mối đe dọa trên chiến trường tiếp tục phát triển.

Vũ khí vi sóng cơ động

Một hệ thống giá đỡ dạng module phổ dụng sẽ cho phép lắp HAVOC trên nhiều loại phương tiện mặt đất khác nhau của Thủy quân lục chiến, thay vì bị cố định trên một nền tảng duy nhất.

Khả năng cơ động này có thể giúp các đơn vị nhanh chóng di chuyển hệ thống cùng lực lượng tiền phương hoặc triển khai nó xung quanh những cơ sở quân sự dễ bị tổn thương.

HAVOC cũng sẽ được tích hợp các tính năng tự động hóa nhằm giảm gánh nặng ra quyết định cho kíp vận hành. Đây sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng trong các cuộc tấn công bằng đàn drone, khi binh sĩ có thể phải phát hiện, phân loại và xử lý hàng loạt mục tiêu chỉ trong vài giây.

Là một hệ thống phi động năng, HAVOC có thể vô hiệu hóa drone đối phương mà không cần sử dụng tên lửa hoặc đạn dược thông thường.

Khả năng hạn chế thiệt hại ngoài ý muốn cũng có thể khiến hệ thống phù hợp để triển khai gần lực lượng đồng minh, thiết bị nhạy cảm và những khu vực mà việc sử dụng đạn đánh chặn có thuốc nổ sẽ tạo thêm rủi ro.

Bảo vệ các tài sản tiền tuyến

Thủy quân lục chiến Mỹ dự kiến sử dụng HAVOC cùng các hệ thống phòng không tầm thấp hiện có, trong đó có FIM-92 Stinger, thay vì coi vũ khí vi sóng là phương án thay thế hoàn toàn.

HAVOC sẽ trở thành một lớp phòng thủ bổ sung trong kiến trúc kết hợp giữa các phương tiện đánh chặn động năng và phi động năng.

Những khu vực có thể được bảo vệ gồm các điểm tiếp nhiên liệu, radar, thiết bị liên lạc, hệ thống cung cấp điện và nhiều tài sản khác được triển khai ở tuyến trước.

HAVOC cũng có thể bảo vệ chính các đơn vị phòng không tầm thấp, qua đó giúp duy trì khả năng hoạt động của những hệ thống chịu trách nhiệm đối phó với các mối đe dọa trên không lớn hơn.

Hợp đồng mới cho thấy nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm đưa công nghệ chống drone bằng năng lượng định hướng từ giai đoạn trình diễn sang các hệ thống có tính thực chiến và sẵn sàng sản xuất hàng loạt.

Khi những drone giá rẻ ngày càng có khả năng đe dọa các thiết bị quân sự đắt tiền, HAVOC mang đến cho Thủy quân lục chiến một phương án đối phó nhiều mục tiêu cùng lúc mà không cần phóng một tên lửa đánh chặn đắt tiền cho từng drone.

Theo IE