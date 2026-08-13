Ông Hung Cao bị chất vấn vì thủy thủ Mỹ khủng hoảng tinh thần, 2 người định nhảy khỏi tàu sân bay

Thủy thủ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đối mặt sức ép tinh thần sau hơn 200 ngày không cập cảng. Hung Cao đã gặp thân nhân thủy thủ để nghe loạt phản ánh về điều kiện trên tàu.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đang yêu cầu Bộ Chiến tranh giải trình về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, sau hàng loạt báo cáo cho thấy đợt triển khai kéo dài đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu.

Theo Navy Times hôm 11/8, ít nhất 2 thủy thủ trên USS Abraham Lincoln từng phải được ngăn cản khỏi việc nhảy xuống biển. Một số thân nhân khác nói với tờ báo rằng người nhà của họ đang rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần sau nhiều tháng hoạt động liên tục trên tàu.

USS Abraham Lincoln bắt đầu đợt triển khai dự kiến kéo dài 7 tháng tại Biển Đông vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, đến tháng 1/2026, tàu sân bay này được điều chuyển sang biển Arab, không lâu trước khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự mang tên Operation Epic Fury nhằm vào Iran. Con tàu kể từ đó vẫn tiếp tục hoạt động tại khu vực này.

Việc kéo dài thời gian triển khai đã khiến áp lực đối với thủy thủ đoàn ngày càng lớn. Những chuyến hải hành liên tục không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng trên tàu.

Hơn 200 thân nhân lên tiếng

Tuần trước, theo MS NOW, hơn 200 thân nhân của các quân nhân trên USS Abraham Lincoln đã gặp quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao để trực tiếp trình bày những lo ngại về tình trạng của người nhà.

Một người phối ngẫu của quân nhân kể lại rằng chồng mình từng gửi tin nhắn với nội dung ông ấy “hy vọng ngày mai mình sẽ không thức dậy”, theo một người tham dự cuộc gặp nói với Stars and Stripes.

Shelby Sanders, có mẹ đang phục vụ trên USS Abraham Lincoln, cho biết tình trạng tinh thần của bà mẹ có thể nhận thấy rõ qua những lần liên lạc hiếm hoi.

“Mỗi khi mẹ có thể gửi email cho tôi, chắc chắn là mẹ đang rất suy sụp”, bà Sanders nói với Navy Times.

Bà cho biết thủy thủ đoàn dường như đã phải trải qua khoảng 5 tuần hoạt động chiến đấu liên tục, khiến việc liên lạc với gia đình trở nên khó khăn và không ổn định.

“Thật sự rất tệ”, bà Sanders nói.

Những lời kể này xuất hiện trong bối cảnh tàu USS Abraham Lincoln đã phải hoạt động trên biển trong thời gian đặc biệt dài mà không có nhiều cơ hội cập cảng để bổ sung vật tư, bảo dưỡng và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Các thủy thủ Mỹ di chuyển vũ khí trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury vào thứ Bảy, ngày 28/2/2026. Ảnh: Getty.

“Không nước nóng”, nhà tắm mốc và thiếu nhu yếu phẩm

Hạ nghị sĩ Mike Levin, đảng Dân chủ, đại diện một khu vực thuộc hạt San Diego, đã mô tả một loạt vấn đề trên USS Abraham Lincoln trong bài đăng trên X ngày 7/8.

Theo Levin, các thủy thủ phải đối mặt với nhà tắm bị mốc, nhà vệ sinh hỏng, không có nước nóng trong nhiều tuần và những bữa ăn có khi chỉ gồm nửa cốc cơm cùng hai chiếc bánh tortilla.

Cửa hàng trên tàu cũng được cho là hết nhiều nhu yếu phẩm cơ bản như xà phòng, chất khử mùi và kem đánh răng.

Đáng lo ngại hơn, Levin dẫn lời một thành viên gia đình quân nhân cho biết các thủy thủ đã kiệt sức đến mức bác sĩ trên tàu cảnh báo rằng con tàu cần sớm cập cảng, nếu không “mọi người sẽ bắt đầu mất kiểm soát”.

Ngày 12/8, Levin tiếp tục công kích lãnh đạo Lầu Năm Góc, cho rằng Tổng thống Donald Trump nên sa thải Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và thay thế bằng một người “thực sự có năng lực”.

Theo ông, động thái này sẽ giúp bảo đảm an toàn hơn cho cả quân nhân Mỹ đang triển khai ở nước ngoài và người dân Mỹ.

USS Abraham Lincoln lập kỷ lục hơn 200 ngày liên tục trên biển

Trong thư gửi ông Hegseth và quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao ngày 12/8, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, đảng Dân chủ, nhấn mạnh USS Abraham Lincoln đã hơn 200 ngày không cập cảng, lập kỷ lục về số ngày hoạt động liên tục trên biển.

Ông Blumenthal cho biết ông nhận được nhiều báo cáo về tình trạng thiếu các vật tư thiết yếu, nguồn nước bị ô nhiễm, hệ thống đường ống gặp trục trặc, sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn suy giảm, những vấn đề liên quan đến an toàn trên boong tàu và sự gián đoạn của hệ thống thư tín.

Một số gói hàng chăm sóc do gia đình gửi cho thủy thủ đoàn được cho là đã thất lạc trong nhiều tháng khi đang trên đường đến tàu.

Thượng nghị sĩ bang Connecticut cảnh báo Hải quân Mỹ cần tính đến tác động tích lũy của việc kéo dài các đợt triển khai, thay vì chỉ cân nhắc yêu cầu tác chiến trước mắt.

Theo ông Blumenthal, những tác động này có thể ảnh hưởng đến an toàn của thủy thủ đoàn, mức độ sẵn sàng của thiết bị, lịch bảo dưỡng và khả năng của lực lượng tàu sân bay trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Blumenthal yêu cầu Hải quân cung cấp báo cáo riêng về điều kiện trên USS Abraham Lincoln, đánh giá tình trạng thể chất và tinh thần của các quân nhân cũng như khả năng họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Ông cũng yêu cầu giải thích liệu việc duy trì USS Abraham Lincoln ở Trung Đông có thực sự cần thiết để đạt các mục tiêu quân sự của Mỹ liên quan đến Iran hay không.

Hải quân Mỹ phủ nhận tình trạng gia tăng ý định tự sát

Trong khi đó, Hải quân Mỹ bác bỏ một phần thông tin đáng lo ngại được đưa ra trong các báo cáo.

Trong tuyên bố gửi CNN ngày 13/8, Hải quân Mỹ cho biết họ không ghi nhận sự gia tăng về ý định tự sát hoặc các vụ cố gắng tự sát trên tàu.

“Hải quân rất coi trọng sức khỏe và phúc lợi của từng quân nhân”, tuyên bố cho biết, đồng thời nói rằng các chuyên gia tôn giáo, y tế và sức khỏe tâm thần luôn có mặt để đánh giá và xử lý các vấn đề phát sinh.

Tuy nhiên, tuyên bố của Hải quân không trực tiếp giải quyết toàn bộ những cáo buộc liên quan đến thiếu vật tư, hệ thống nước, đường ống, điều kiện sinh hoạt hay thời gian triển khai kéo dài.

Ông Blumenthal cho rằng những quân nhân đang phục vụ trên USS Abraham Lincoln đã đáp lại lời kêu gọi bảo vệ đất nước và họ xứng đáng nhận được nhiều hơn là chỉ mệnh lệnh tiếp tục nhiệm vụ.

“Bộ phải bảo đảm họ có đủ vật tư, bảo dưỡng và hỗ trợ trong suốt đợt triển khai này, đồng thời phải xây dựng một mô hình duy trì lực lượng bền vững, không dựa vào việc liên tục kéo dài thời gian phục vụ của thủy thủ và tàu để đáp ứng các yêu cầu tác chiến dai dẳng”, ông viết.

Theo vị thượng nghị sĩ, quân nhân Mỹ phải nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ chính phủ, trong khi người dân Mỹ cũng có quyền đòi hỏi một chiến lược quân sự tương xứng với những hy sinh mà lực lượng vũ trang được yêu cầu phải thực hiện.

Theo NYPost