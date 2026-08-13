Thủ tướng yêu cầu tập trung tín dụng vào sản xuất, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu NHNN phải tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động rất lớn, nhanh, cả trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế nước ta, trong đó có tỷ giá, mặt bằng lãi suất, thanh khoản, huy động vốn, tín dụng cho nền kinh tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích kỹ về những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, liên quan đến tính chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong điều hành chính sách, việc đảm bảo vốn cho nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững trên nền tảng ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; những bất cập trong thể chế, chính sách; hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng; thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; rủi ro tội phạm công nghệ cao, gian lận trực tuyến và lừa đảo tài chính…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu NHNN và các tổ chức tín dụng tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Kết luận số 18.

Thủ tướng nhấn mạnh điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể.

"Muốn tăng trưởng 2 con số, nhanh, bền vững trong nhiều năm thì càng phải gia cố nền móng ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào năng lực điều hành của NHNN", Thủ tướng nêu rõ.

Điều hành tín dụng linh hoạt, xử lý ngân hàng yếu kém

Theo người đứng đầu Chính phủ, NHNN cần phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, theo đó cập nhật các giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ: Lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng với kịch bản cụ thể...

Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện năng lực và bản lĩnh điều hành của NHNN trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; NHNN cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp điều hành chủ động, sáng tạo, hiện đại và quyết liệt. Đồng thời, các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành của NHNN.

Yêu cầu điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá, tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu, Thủ tướng nêu rõ trong điều hành kinh tế vĩ mô vừa qua, Chính phủ chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa (giảm, giãn thuế, phí), đồng thời quyết liệt cắt giảm thủ tục, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, không gây sức ép lên NHNN và hệ thống ngân hàng về tín dụng, lãi suất.

NHNN và hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

NHNN duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm; việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý. Tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng…

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng; chủ động phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng đề xuất cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực như phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu NHNN tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026.

Khẩn trương đổi mới mạnh mẽ phương thức thanh tra, giám sát; tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, cảnh báo sớm và thanh tra chuyên đề; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cảnh báo, có phương án chủ động khắc phục, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống, đặc biệt là về sở hữu, cấp tín dụng, quản lý vốn vay, chấp hành các quy định về an toàn hoạt động. Thực hiện tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước.

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin, hoạt động thanh toán.