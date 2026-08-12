Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 98. Ông từng giữ chức Thủ tướng từ năm 1998 đến 2003 và đóng vai trò quan trọng trong cải cách kinh tế, đưa Trung Quốc gia nhập WTO. Từ khóa chính

Ông Chu Dung Cơ, cựu Thủ tướng Trung Quốc và một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến quá trình cải cách kinh tế của nước này, đã qua đời ở tuổi 98, theo cáo phó chính thức được Tân Hoa Xã công bố ngày 12/8.

Ông Chu Dung Cơ sinh năm 1928 tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa năm 1951 với chuyên ngành kỹ thuật điện, sau đó bắt đầu sự nghiệp trong bộ máy nhà nước và từng tham gia hoạch định chính sách kinh tế ở cả cấp địa phương lẫn trung ương.

Ông giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế từ năm 1991 đến 1998, trước khi trở thành Thủ tướng Trung Quốc và giữ cương vị này đến tháng 3/2003.

Trong thời gian đứng đầu chính phủ, ông Chu Dung Cơ được biết đến với những nỗ lực cải tổ doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát lạm phát, giảm nợ và xử lý các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả. Ông cũng thúc đẩy việc tách chức năng quản lý nhà nước khỏi hoạt động kinh doanh, đồng thời củng cố hệ thống an sinh xã hội cho người lao động.

Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông là vai trò trong quá trình đàm phán đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001. Việc gia nhập WTO được xem là bước ngoặt, giúp Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng mạnh sau đó.

Ông Chu Dung Cơ cũng đóng vai trò trong quá trình Trung Quốc tiếp nhận Hong Kong năm 1997 và ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cùng năm.

Tân Hoa Xã cho biết sau khi nghỉ hưu khỏi vị trí Thủ tướng, ông vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ các chính sách của ban lãnh đạo trung ương. Cáo phó chính thức ghi nhận những đóng góp của ông đối với cải cách kinh tế, xây dựng bộ máy trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng.

Sự ra đi của ông Chu Dung Cơ khép lại cuộc đời chính trị kéo dài nhiều thập niên của một trong những quan chức kinh tế nổi bật nhất Trung Quốc thời kỳ cải cách.

Theo SCMP