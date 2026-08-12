Truyền thông Mỹ hé lộ 5 nơi trú ẩn “kỳ quặc” của ông Trump để tránh ám sát

Tổng thống Mỹ Trump mới đây từng phải tránh nguy cơ bị Iran ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một tình huống đầy kịch tính, ông được mật vụ đưa vào xe chở suất ăn hàng không để bí mật di chuyển và đổi máy bay. Câu chuyện gây chú ý trên toàn thế giới.

Tạp chí Mỹ Newsweek ngày 11/8 đã đăng bài nhan đề “The 5 Strangest places Donald Trump has hidden” (tạm dịch: “5 nơi trú ẩn kỳ lạ nhất mà Donald Trump từng ẩn náu") điểm lại những không gian, địa điểm trú ẩn đặc biệt mà lực lượng mật vụ từng sử dụng để bảo vệ ông Trump trước các mối đe dọa an ninh, biểu tình và nguy cơ ám sát. Đáng chú ý, một số nơi nghe khá khó tin.

Đứng đầu danh sách là màn đưa Tổng thống Trump đi bằng xe chở suất ăn hàng không tại sân bay Ankara hồi tháng trước. Theo bài viết, để tránh nguy cơ bị các tay súng Iran phát hiện, nhân viên Cục Mật vụ (Secret Service) đưa ông Trump vào khoang chứa hàng của một chiếc xe chở suất ăn phục vụ, sau đó bí mật vận chuyển ông sang khu vực đỗ máy bay khác để lên chuyên cơ C-32A.

Đứng thứ hai là hầm trú ẩn chống hạt nhân PEOC (Presidential Emergency Operations Center - Trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống Mỹ) dưới Nhà Trắng.

Đây là một cơ sở chỉ huy kiên cố nằm dưới khu phức hợp Nhà Trắng, được thiết kế để Tổng thống và các quan chức cấp cao có thể tiếp tục điều hành chính phủ trong những tình huống khẩn cấp nghiêm trọng, đặc biệt là tấn công quân sự, khủng bố hoặc thảm họa lớn.

PEOC nằm dưới lòng đất, có mức độ bảo vệ rất cao; có các hệ thống thông tin liên lạc và chỉ huy để Tổng thống duy trì liên lạc với các cơ quan an ninh, quân đội và chính phủ.

Được thiết kế để Tổng thống có thể tiếp tục ra quyết định ngay cả khi Nhà Trắng hoặc Washington đang bị đe dọa. PEOC thường được nhắc đến cùng với hệ thống Continuity of Government (COG) – duy trì hoạt động của chính phủ.

Một trong những lần PEOC được công chúng biết đến nhiều nhất là ngày 29/5/2020, khi các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc bên ngoài Nhà Trắng trở nên căng thẳng. Mật vụ đã đưa Tổng thống Trump xuống đây ẩn nấp trong khoảng 1 giờ.

Ông Trump phải vào khoang chứa hàng của một chiếc xe chở suất ăn phục vụ, sau đó bí mật vận chuyển ông sang khu vực đỗ máy bay khác để lên chuyên cơ C-32A ở sân bay Ankara trở về Mỹ hôm 8/7. Ảnh: Reuters.

Đứng thứ ba là một “Phòng an toàn” (Safe Room) bí mật trong khu nhà ở của Tổng thống tại Nhà Trắng. Khi mức độ đe dọa bên ngoài tăng cao, Mật vụ có thể nhanh chóng đưa Tổng thống tới đây để tránh nguy hiểm.

Đứng thứ tư là phòng riêng được gia cố bằng thiết bị bảo vệ đặc biệt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, nơi thuộc sở hữu riêng của ông Trump. Khu vực này được cho là có lắp kính chống đạn và hệ thống liên lạc độc lập.

Vị trí thứ năm là Khu vực bảo vệ đặc biệt trên chuyên cơ tổng thống. Đây là một khoang bảo vệ đặc biệt trên chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) của tổng thống, được sử dụng trong những tình huống cần di chuyển chiến thuật trên không. Các chi tiết về khu vực này không được công khai.

Newsweek nhận xét rằng ông Trump vốn là một trong những chính trị gia luôn xuất hiện ở trung tâm sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, để đối phó với những âm mưu ám sát bị cho là có thể đến từ Iran và các mối đe dọa khác, lực lượng Mật vụ đôi khi phải sử dụng những cách thức rất bất ngờ để đưa Tổng thống “biến mất” khỏi tầm mắt trong thời gian ngắn.

Nhà Trắng không bình luận về những chi tiết cụ thể liên quan đến phương án bảo vệ ông Trump, mà chỉ nhấn mạnh rằng lực lượng Mật vụ sẽ sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để bảo đảm an toàn cho Tổng thống.

Theo Creaders, LTN