Trực thăng tấn công mạnh nhất của Nga được lắp tên lửa chống UAV để phục vụ nhiệm vụ phòng không

Các đơn vị trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của Nga đang được điều chỉnh nhiệm vụ để tham gia đánh chặn máy bay không người lái (UAV), trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày càng gia tăng và gây sức ép lên mạng lưới phòng không Nga.

Ka-52 vốn được thiết kế để phát hiện và tấn công các mục tiêu mặt đất nhỏ, có dấu hiệu nhận biết thấp từ khoảng cách xa. Trực thăng này được trang bị cảm biến quang-điện tử/hồng ngoại (EO/IR) có khả năng phát hiện UAV, thiết bị đo và chỉ thị mục tiêu bằng laser vốn được tích hợp để sử dụng tên lửa dẫn đường, cùng các hệ thống giám sát chiến trường hiện đại. Những trang bị này cũng có thể được tận dụng để phát hiện và theo dõi máy bay không người lái.

Một đặc điểm đáng chú ý của Ka-52 là hệ thống hai rotor đồng trục. Thiết kế này mang lại khả năng giữ ổn định tốt khi treo, đổi hướng nhanh, cơ động ở tốc độ thấp và duy trì độ chính xác khi ngắm vũ khí trong lúc cơ động. Đây đều là những đặc tính hữu ích khi trực thăng phải bám theo các UAV có tốc độ tương đối thấp và thường xuyên thay đổi hướng bay.

Phòng không mặt đất gặp khó trước UAV

Hệ thống phòng không mặt đất của Nga thời gian qua gặp không ít khó khăn trong việc tạo ra một lớp phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công UAV quy mô lớn và kéo dài. Điều này đã buộc Moscow phải áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt, trong đó có việc triển khai các hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E cố định trên nóc các tòa nhà ở Moscow.

Trực thăng có một lợi thế mà các hệ thống phòng không cố định không có: chúng có thể cơ động để truy đuổi UAV sau khi mục tiêu đổi hướng hoặc khi UAV hoạt động ngoài phạm vi bảo vệ của các hệ thống mặt đất.

Việc sử dụng trực thăng cho nhiệm vụ chống UAV cũng không phải phương án riêng của Nga. Quân đội Mỹ ngày càng chú trọng các bài huấn luyện tác chiến chống UAV cho kíp lái trực thăng AH-64E Apache. Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Israel và có thể một số khu vực khác ở Trung Đông, Apache cũng đã được sử dụng trong các hoạt động đối phó UAV từ đầu tháng 3.

Trực thăng Ka-52 của Không quân Nga. Ảnh: MW.

Ka-52 có thêm vũ khí chống UAV

Ka-52 sử dụng tên lửa dẫn đường Vikhr-M được nâng cấp, được cho là hiện có khả năng tấn công UAV nhờ tích hợp ngòi nổ cận đích mới.

Vikhr ban đầu được phát triển như một tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser tốc độ cao. Vũ khí này có tốc độ siêu thanh, gần Mach 2, tầm bắn khoảng 10 km và đầu đạn đa dụng có khả năng tấn công các phương tiện bọc thép hạng nặng cũng như trực thăng bay thấp.

Khác với các loại tên lửa sử dụng phương thức tự dẫn laser bán chủ động, Vikhr bám theo chùm tia laser được phát từ nền tảng phóng. Cách dẫn đường này giúp tên lửa tương đối ít bị ảnh hưởng bởi nhiều hình thức gây nhiễu điện tử, đồng thời cho phép tiến hành đòn đánh nhanh vào mục tiêu.

Trong gói nâng cấp mới nhất, Vikhr được trang bị cảm biến mục tiêu không tiếp xúc được thiết kế nhằm tăng hiệu quả khi chống lại UAV.

UAV Ukraine vươn sâu vào lãnh thổ Nga

Phạm vi hoạt động ngày càng xa của các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine đang khiến nhiều mục tiêu nằm sâu trong miền trung nước Nga đối mặt với nguy cơ, trong đó có các khu vực công nghiệp trọng yếu tại vùng Ural.

Các chiến dịch này nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ nhiều nước phương Tây dưới nhiều hình thức, bao gồm tài chính, huấn luyện, cung cấp trang thiết bị và tình báo.

Cuối tháng 7, Financial Times công bố một báo cáo cung cấp thêm thông tin về quy mô hỗ trợ tình báo của phương Tây dành cho các chiến dịch tập kích tầm xa ngày càng mở rộng của Ukraine. Những chiến dịch này nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng nằm cách biên giới Ukraine hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga.

Nguồn tin tình báo này được cho là giúp các nhà hoạch định tác chiến Ukraine xác định vị trí của các hệ thống phòng không Nga, từ đó xây dựng đường bay cho UAV để tìm cách vượt qua những khu vực được các hệ thống này bảo vệ.

Việc Ka-52 được điều chỉnh cho nhiệm vụ chống UAV cho thấy cuộc chiến trên không đang tiếp tục thay đổi. Khi UAV ngày càng được sử dụng với số lượng lớn và có khả năng hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ đối phương, các trực thăng vốn được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tấn công mặt đất cũng đang được tận dụng như một lớp đánh chặn cơ động bổ sung cho mạng lưới phòng không.

Theo MW, Defense News