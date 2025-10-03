Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch TP Cần Thơ

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố thay ông Trần Văn Lâu.

Chiều 3/10, Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đối với ông Trần Văn Lâu do được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VGP.

Như vậy, sau 3 tháng được Trung ương chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ sau hợp nhất, ông Trương Cảnh Tuyên đã được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ vị trí người đứng đầu chính quyền thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên bày tỏ xúc động và vinh dự nhận được sự tín nhiệm của đại biểu HĐND Thành phố và lãnh đạo Trung ương.

Ông Tuyên xúc động nói đây là lần thứ 2 trong năm 2025, ông nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (cũ và mới trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang), nhiệm kỳ 2021-2025.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND Thành phố, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt; nguyện đem hết khả năng, hiểu biết và tâm huyết, trách nhiệm của mình, thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao...

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê quán tại xã Yên Phương, huyện Yên Định (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản, có trình độ thạc sĩ kinh tế và lý luận chính trị cao cấp.

Ông Trương Cảnh Tuyên đã từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau của tỉnh Cần Thơ (trước năm 2004) và tỉnh Hậu Giang (trước hợp nhất) như: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang); Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 10/2/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20/2/2025, ông Trương Cảnh Tuyên được HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Đến tháng 7/2025, sau khi hợp nhất 3 địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ) thành TP Cần Thơ mới, ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 3/10/2025, ông được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.