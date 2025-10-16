Ông Trump xác nhận cho phép CIA hoạt động bí mật tại Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã cho phép CIA hoạt động trên lãnh thổ Venezuela, trong nỗ lực trấn áp các băng nhóm ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có ý định mở rộng chiến dịch trấn áp các băng đảng ma túy, đồng thời xác nhận đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động tại Venezuela.

Hôm 15/10, phát biểu từ Phòng Bầu Dục, ông Trump xác nhận thông tin được tờ The New York Times đăng tải trước đó, rằng ông đã phê chuẩn cho các điệp viên CIA thực hiện các “chiến dịch sát thương” trên lãnh thổ Venezuela – bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo báo này, Washington cáo buộc chính quyền Maduro điều hành “các băng đảng khủng bố ma túy” và đưa cocaine cùng fentanyl tràn ngập vào nước Mỹ.

Khi được một phóng viên hỏi trực tiếp: “Tại sao ông lại cho phép CIA tiến vào Venezuela?”, ông Trump trả lời: “Tôi cho phép vì hai lý do. Thứ nhất, họ [Venezuela] đã trút các tù nhân của mình sang Mỹ”.

Ông nói tiếp: “Lý do còn lại là ma túy. Chúng ta có rất nhiều ma túy tuồn vào từ Venezuela, phần lớn đến bằng đường biển – và chúng ta đã thấy điều đó. Nhưng giờ chúng ta cũng sẽ ngăn chặn cả bằng đường bộ”.

Khi được hỏi liệu CIA có được phép “loại bỏ ông Maduro” hay không, ông Trump từ chối trả lời cụ thể: “Tôi không muốn trả lời một câu hỏi như vậy. Chẳng phải sẽ thật lố bịch nếu tôi nói ra sao?”.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt mạnh tay lên Venezuela, đồng thời nâng mức tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Maduro lên 50 triệu USD.

Chính quyền Mỹ cũng đã điều một hạm đội hải quân tới vùng biển Caribe, và kể từ tháng 9, đã phá hủy ít nhất năm tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy từ Venezuela.

Đáp lại, ông Maduro bác bỏ các cáo buộc rằng mình hỗ trợ các băng đảng ma túy, tố ngược rằng Mỹ đang tìm cách lật đổ chính phủ hợp pháp của ông, đồng thời khẳng định quân đội Venezuela “sẵn sàng đáp trả mọi hành động”.

Theo NYTimes, RT