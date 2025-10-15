Mỹ tuyên bố tiêu diệt “tàu ma túy” ngoài khơi Venezuela, 6 người chết

Mỹ không kích tàu nghi buôn ma túy ngoài khơi Venezuela khiến 6 người thiệt mạng. Ông Trump sau đó tuyên bố tấn công “mạng lưới khủng bố ma túy” giữa lúc căng thẳng leo thang.

Một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một con tàu ngoài khơi Venezuela hôm 14/10 đã khiến 6 người thiệt mạng, Tổng thống Donald Trump cho biết. Đây là vụ tấn công mới nhất trong loạt chiến dịch gần đây, diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.

Đây là ví dụ mới nhất cho thấy nỗ lực của ông Trump trong việc sử dụng sức mạnh quân sự Mỹ theo những cách mới – và thường gây tranh cãi về mặt pháp lý – từ việc triển khai binh sĩ tại Los Angeles cho đến thực hiện các cuộc tấn công chống khủng bố nhằm vào các nghi phạm buôn ma túy.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết cuộc không kích được thực hiện nhằm vào “một tổ chức khủng bố được chỉ định”, nhưng không nêu rõ đó là nhóm nào.

“Các thông tin tình báo xác nhận con tàu đang vận chuyển ma túy và có liên hệ với mạng lưới khủng bố ma túy quốc tế”, ông Trump viết, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Đoạn video dài khoảng 30 giây do ông Trump đăng tải cho thấy một con tàu đang neo đậu trên mặt nước bị trúng đạn và phát nổ dữ dội.

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã gửi báo cáo lên Quốc hội, cho biết Tổng thống Trump xác định rằng Mỹ “đang trong tình trạng xung đột vũ trang phi quốc tế” với các băng đảng ma túy.

Một số luật sư quân sự từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ nhận định rằng các lập luận pháp lý do chính quyền Trump đưa ra để biện minh cho việc tiêu diệt nghi phạm buôn ma túy trên biển – thay vì bắt giữ họ – không đáp ứng các yêu cầu của luật chiến tranh quốc tế.

Hiện Mỹ đang tăng cường đáng kể lực lượng quân sự ở vùng biển Caribe phía nam. Ngoài các tiêm kích tàng hình F-35 đóng tại Puerto Rico, khu vực này còn có 8 tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng một tàu ngầm hạt nhân.

Chính quyền Trump đến nay vẫn cung cấp rất ít thông tin về các cuộc tấn công trước đó – bao gồm danh tính những người thiệt mạng hoặc chi tiết về hàng hóa trên tàu.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nhiều lần cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ ông khỏi quyền lực. Hồi tháng 8, Washington đã tăng gấp đôi khoản tiền thưởng lên 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro, cáo buộc ông có liên hệ với các đường dây buôn ma túy và tội phạm có tổ chức, điều mà ông Maduro phủ nhận.

Theo Reuters