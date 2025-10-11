Venezuela muốn “mở cửa dầu mỏ” cho Mỹ để giảm căng thẳng nhưng bị từ chối

Venezuela từng bí mật đề nghị Mỹ nắm cổ phần lớn trong ngành dầu mỏ để giảm căng thẳng, nhưng Washington từ chối vì bất đồng về tương lai của ông Maduro.

Chính quyền Caracas đã đưa ra hàng loạt nhượng bộ kinh tế – bao gồm khả năng cho phép các tập đoàn Mỹ nắm giữ phần lớn cổ phần trong ngành dầu mỏ – trong các cuộc đàm phán bí mật kéo dài nhiều tháng, theo tờ New York Times, trích dẫn các nguồn tin thân cận. Tuy nhiên, Washington được cho là đã từ chối thỏa thuận này, do bất đồng về tương lai chính trị của Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong vài tuần qua, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công ngoài khơi Venezuela nhằm vào các “tàu buôn ma túy”, khiến hơn hai chục người thiệt mạng và gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực. Giới chức Washington cáo buộc ông Maduro có liên hệ với các mạng lưới buôn ma túy – điều mà ông kiên quyết phủ nhận. Caracas, ngược lại, cáo buộc Mỹ muốn lật đổ chính quyền hợp pháp, song các quan chức Mỹ phủ nhận điều này.

Theo các nguồn tin từ cả hai phía được tờ New York Times dẫn lại, đằng sau căng thẳng công khai là một nỗ lực ngoại giao quy mô lớn của Venezuela nhằm xoa dịu Washington.

Caracas được cho là đã đề nghị: mở cửa toàn bộ các dự án dầu khí và vàng hiện có và tương lai cho doanh nghiệp Mỹ, trao các hợp đồng ưu đãi cho doanh nghiệp Mỹ, chuyển hướng xuất khẩu dầu từ Trung Quốc sang Mỹ và cắt giảm hợp tác năng lượng, khai khoáng với Trung Quốc, Iran và Nga.

Các cuộc đàm phán, kéo dài nhiều tháng giữa các phụ tá thân cận của ông Maduro và đặc phái viên Mỹ Richard Grenell, nhằm mục tiêu “giảm leo thang căng thẳng”, theo bài báo. Dù hai bên đạt tiến triển về điều khoản kinh tế, họ đã không thể thống nhất về tương lai chính trị của ông Maduro.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio – người được cho là đầu tàu trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm phế truất ông Maduro – tỏ ra hoài nghi đối với sáng kiến của ông Grenell và thúc giục Washington theo đuổi đường lối cứng rắn hơn với Caracas.

Một báo cáo trước đó của tờ New York Times cũng cho biết ông Trump đã ra lệnh chấm dứt đối thoại với Venezuela sau khi “mất kiên nhẫn” vì ông Maduro không chịu tự nguyện rời ghế quyền lực. Bài báo còn tiết lộ Washington đang soạn thảo các kế hoạch cho khả năng leo thang quân sự với Venezuela.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro cảnh báo Venezuela sẽ bước vào “cuộc chiến vũ trang” nếu bị tấn công, đồng thời nâng mức sẵn sàng chiến đấu trên toàn quốc.

Theo RT, NYTimes