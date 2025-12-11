Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela: Ông Trump nói “giữ luôn”, Caracas tố “hải tặc quốc tế”

Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela, ông Donald Trump cho biết hôm 10/12, động thái khiến giá dầu tăng và đẩy căng thẳng giữa Washington và Caracas lên cao.

“Chúng tôi vừa thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay, thật sự là lớn nhất, và còn nhiều chuyện khác đang diễn ra”, ông Trump, người đã liên tục gây sức ép buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải từ chức, cho hay.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với số dầu trên tàu, ông Trump đáp: “Chúng tôi giữ lại, tôi đoán vậy”.

Đáp lại, chính phủ Venezuela ra tuyên bố cáo buộc Mỹ “ăn cắp trắng trợn” và mô tả vụ thu giữ là “một hành động cướp biển quốc tế”.

Chính phủ Caracas nói họ sẽ “bảo vệ chủ quyền, tài nguyên thiên nhiên và phẩm giá quốc gia bằng quyết tâm tuyệt đối” và sẽ tố cáo vụ việc trước các cơ quan quốc tế.

Ông Trump nhiều lần đề cập khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela. Đây là hành động đầu tiên nhằm vào một tàu chở dầu kể từ khi ông ra lệnh triển khai quy mô lớn lực lượng quân sự trong khu vực. Trước đó, Mỹ đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu bị nghi chở ma túy, khiến các nhà lập pháp và giới chuyên gia pháp lý lo ngại.

Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi đăng trên X rằng FBI, Bộ An ninh Nội địa và Tuần duyên, cùng sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, đã thực thi lệnh thu giữ một tàu chở dầu thô vận chuyển lượng dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran.

Một video dài 45 giây được bà Bondi công bố cho thấy hai trực thăng áp sát một con tàu và các đặc nhiệm vũ trang trong bộ đồ ngụy trang đu dây đáp xuống boong.

Các quan chức trong chính quyền ông Trump không nêu tên con tàu.

Nhóm đánh giá rủi ro hàng hải Anh Vanguard cho biết con tàu Skipper đã bị thu giữ ngoài khơi Venezuela trong hôm thứ Tư. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với tàu này vì cáo buộc tham gia vận chuyển dầu Iran khi nó còn mang tên Adisa.

Tàu Skipper rời cảng dầu chính của Venezuela ở Jose trong khoảng ngày 4–5/12 sau khi chất khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô nặng Merey của Venezuela, theo dữ liệu vệ tinh do TankerTrackers.com phân tích và dữ liệu nội bộ của công ty dầu khí quốc gia PDVSA.

Giá dầu tăng sau tin tức tàu bị thu giữ. Sau khi giao dịch trong vùng âm, dầu Brent tăng 27 cent (0,4%) lên 62,21 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 21 cent (0,4%) lên 58,46 USD/thùng.

Ông Maduro hôm thứ Tư phát biểu tại một cuộc tuần hành kỷ niệm một trận chiến quân sự, nhưng không đề cập đến thông tin tàu bị thu giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc thảo luận bàn tròn với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 10/12. Ảnh: Reuters.

Tác động đến thị trường dầu mỏ?

Venezuela xuất khẩu hơn 900.000 thùng mỗi ngày trong tháng trước, mức trung bình tháng cao thứ ba trong năm, khi PDVSA tăng nhập naptha để pha loãng dầu siêu nặng. Dù Washington tăng cường áp lực lên ông Maduro, Mỹ trước đó chưa từng can thiệp trực tiếp vào dòng chảy dầu mỏ.

Venezuela phải bán dầu với mức chiết khấu lớn cho khách hàng chính là Trung Quốc, do cạnh tranh ngày càng gay gắt với dầu bị trừng phạt từ Nga và Iran.

“Đây chỉ là một cơn gió ngược địa chính trị – trừng phạt khác đang đè nặng nguồn cung giao ngay”, nhà phân tích Rory Johnston thuộc Commodity Context nhận định.

“Việc thu giữ tàu này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung ngắn hạn, nhưng về cơ bản không thay đổi tình hình ngay lập tức vì số dầu đó vốn dĩ sẽ phải trôi nổi một thời gian”, ông nói.

Tập đoàn Chevron, đối tác của PDVSA, cho biết hoạt động của họ tại Venezuela vẫn bình thường và không bị gián đoạn.

Gã khổng lồ dầu khí Mỹ – đơn vị phụ trách toàn bộ lượng dầu thô Venezuela xuất sang Mỹ – tháng trước đã tăng nhập khẩu từ 128.000 thùng/ngày lên 150.000 thùng/ngày.

Tăng áp lực lên chính quyền Maduro

Ông Maduro cáo buộc việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự là nhằm lật đổ ông và giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu khổng lồ của quốc gia OPEC này.

Từ đầu tháng 9, chính quyền ông Trump đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công vào các tàu bị nghi ngờ chở ma túy ở Caribbean và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Giới chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công này có thể là bất hợp pháp. Hầu như không có bằng chứng được công bố cho thấy các tàu này chở ma túy, hoặc rằng cần phải đánh chìm thay vì dừng tàu, thu giữ hàng và thẩm vấn thủy thủ đoàn.

Lo ngại gia tăng trong tháng này sau các báo cáo cho thấy một chỉ huy đã ra lệnh tấn công lần hai khiến hai người sống sót bị thiệt mạng.

Khảo sát Reuters/Ipsos công bố hôm thứ Tư cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối chiến dịch tấn công gây chết người của quân đội Mỹ nhằm vào các con tàu, bao gồm khoảng một phần năm số cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Trump.

Trong một tài liệu chiến lược lớn công bố tuần trước, ông Trump cho biết trọng tâm chính sách đối ngoại của chính quyền ông sẽ là tái khẳng định sức mạnh của Mỹ tại Tây Bán Cầu.

Theo Reuters