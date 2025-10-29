Ông Trump tuyên bố đột phá thương mại với Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã hoàn tất thỏa thuận đầu tư 350 tỷ USD, mở đường cho cuộc gặp quan trọng với ông Tập Cận Bình về giảm thuế hàng hóa Trung Quốc và kiểm soát fentanyl.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc ông Lee Jae-myung đã hoàn tất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận thương mại đầy sóng gió tại hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc hôm 29/10. Trong khi đó, ông Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã gần như hoàn tất thỏa thuận rồi”, ông Trump nói trong bữa tiệc tối cùng ông Lee và các nhà lãnh đạo khu vực bên lề diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Hai đồng minh đã công bố thỏa thuận hồi cuối tháng 7, theo đó Seoul sẽ tránh được mức thuế cao nhất của Mỹ đối với hàng nhập khẩu bằng cách cam kết đầu tư thêm 350 tỷ USD vào Mỹ, đổi lại Washington sẽ giảm mức thuế quan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về cơ cấu khoản đầu tư này đã rơi vào bế tắc trong nhiều tuần.

Ông Trump và ông Lee đã thống nhất rằng Seoul có thể chia khoản đầu tư 350 tỷ USD thành hai phần: 200 tỷ USD tiền mặt sẽ được trả theo từng đợt 20 tỷ USD; 150 tỷ USD còn lại sẽ được rót vào lĩnh vực đóng tàu – một ngành mà Hàn Quốc hứa sẽ giúp ông Trump “phục hưng” tại Mỹ, theo các trợ lý của Tổng thống Lee.

Trước đó, ông Trump đến từ Tokyo chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tổng thống Mỹ được ông Lee đón tiếp trọng thể tại thành phố cổ Gyeongju, nơi đăng cai Diễn đàn APEC năm nay.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập dự kiến diễn ra trong hôm 30/10 tại thành phố cảng Busan.

Phát biểu với báo giới trên đường tới Hàn Quốc, ông Trump tỏ ra không mấy bận tâm đến vụ thử tên lửa của Triều Tiên và khẳng định trọng tâm của ông là cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc – người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một kết quả rất tốt, không chỉ cho đất nước của chúng tôi mà còn cho cả thế giới”, ông Trump nói.

Ông cho biết Mỹ dự kiến sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, đổi lại là cam kết từ Bắc Kinh về việc hạn chế xuất khẩu các hóa chất tiền chất được sử dụng để sản xuất fentanyl – loại ma túy tổng hợp gây khủng hoảng tại Mỹ.

Theo Wall Street Journal, Washington có thể cắt giảm một nửa mức thuế 20% hiện áp lên hàng hóa Trung Quốc như một phần của thỏa thuận này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ “thổi luồng sinh khí mới vào quan hệ Mỹ - Trung”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác để “đạt được những kết quả tích cực”.

