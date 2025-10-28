Mỹ và Nhật Bản ký thỏa thuận khoáng sản quan trọng

Mỹ và Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác khai thác và cung ứng khoáng sản chiến lược, trong bối cảnh Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm và thiết bị chip.

Hiệp ước được ký kết không lâu sau khi Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm và thiết bị sản xuất chip nhằm đáp trả thuế quan của ông Donald Trump.

Mỹ và Nhật Bản hôm 28/10 đã ký kết một thỏa thuận hợp tác về sản xuất và cung ứng các khoáng sản chiến lược và đất hiếm. Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh quyết định thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và thiết bị chế tạo chip, được xem là phản ứng trực tiếp với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thỏa thuận được đạt được trong chuyến công du của ông Trump tới Tokyo, nơi ông có cuộc gặp đầu tiên với tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, hai bên đã nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác “cần thiết để hỗ trợ các ngành công nghiệp nội địa, bao gồm các công nghệ tiên tiến và nền tảng công nghiệp tương ứng”, đồng thời cam kết sử dụng “các công cụ chính sách kinh tế và đầu tư phối hợp để đẩy nhanh phát triển thị trường đa dạng, minh bạch và công bằng cho các khoáng sản chiến lược và đất hiếm”.

Hai nhà lãnh đạo cũng ký một văn kiện chỉ đạo chính phủ hai nước “thực hiện thêm các bước tiến tới một kỷ nguyên vàng mới trong liên minh Mỹ - Nhật ngày càng vững mạnh”.

Ông Trump ca ngợi Nhật Bản là “đồng minh ở cấp độ mạnh mẽ nhất,,” đồng thời mô tả bà Takaichi – người vừa nhậm chức vào tuần trước – là “một trong những Thủ tướng vĩ đại nhất”. Về phần mình, bà Takaichi cam kết củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương mà bà ca ngợi là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”.

Trong nhiều năm qua, ông Trump luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản đất hiếm trên toàn cầu, vừa nhằm mở rộng cơ hội kinh tế, vừa gia tăng ảnh hưởng địa chính trị.

Đầu năm nay, Mỹ đã ký một thỏa thuận khai khoáng với Ukraine, mà theo các nhà ngoại giao và chính trị gia Mỹ, đó được xem như một hình thức “bảo đảm an ninh” cho Kiev. Cũng trong tháng này, ông Trump ký tiếp một thỏa thuận đầu tư với Australia nhằm đối trọng với sự thống trị của Trung Quốc trong thị trường khoáng sản chiến lược và đất hiếm toàn cầu.

Theo RT