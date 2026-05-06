Điều gì xảy ra khi robot hình người Trung Quốc đi máy bay ở Mỹ?

Robot hình người của Trung Quốc đi máy bay ở Mỹ, bị tháo pin do vượt chuẩn, mở ra vấn đề về quy định và an toàn cho robot trong đời sống hàng ngày.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển như vũ bão, một hành trình “xuyên chủng loài” mang màu sắc siêu thực đã thực sự diễn ra ngay trong khoang hành khách của hãng bay Southwest Airlines.

Theo trang tin công nghệ Kuai Technology (Tin nhanh công nghệ) ngày 5/5, trong một chuyến bay nội địa tại Mỹ, từ Oakland (bang California) đến San Diego, một robot hình người mẫu G1 do công ty Unitree Robotics (Trung Quốc) chế tạo không chỉ mua vé và lên máy bay như hành khách bình thường, mà còn phải trải qua cuộc “kiểm tra an ninh” nghiêm ngặt trước khi máy bay cất cánh. Cuối cùng, câu chuyện khép lại bằng một cái kết đầy kịch tính: bị buộc phải tháo dỡ pin động lực khỏi robot và chuyến bay bị delay hơn 1 giờ.

Trong hành trình dở khóc dở cười này, có người cảm thấy thú vị và hài hước, nhưng cũng có người lo ngại: khi “Silicon-based life” (sinh vật silicon) phát triển nhanh chóng như hiện nay, việc xây dựng các quy tắc để con người và robot cùng tồn tại trong không gian công cộng là vấn đề cần được suy nghĩ nghiêm túc.

Các hành khách hào hứng chụp ảnh chung với Bebop. Ảnh: Sina.

Hành lý quá cân, robot phải mua vé máy bay

Theo lời kể lại của hành khách đi cùng chuyến bay, ban đầu sân bay thông báo chuyến bay từ Oakland đến San Diego bị delay 1 giờ. Lúc đầu mọi người tưởng chỉ là chậm chuyến thông thường, nhưng sau đó loa phát thanh cho biết nguyên nhân còn do “một hành khách rất đặc biệt”.

Không lâu sau, hành khách nhìn thấy một robot mang tên “Bebop” thuộc sở hữu của công ty cho thuê thiết bị sự kiện Elite Event Robotics có trụ sở tại Dallas, với phần cứng là mẫu robot hình người G1 của Unitree Robotics. Nhân viên công ty này đang đưa robot đi công tác ngắn ngày để biểu diễn tại sự kiện của khách hàng.

Từ khoang chở hàng… lên ghế hành khách

Theo kế hoạch ban đầu, robot cao 1,2 m, nặng 31,75 kg này đáng lẽ được vận chuyển trong khoang hàng. Tuy nhiên, thùng vận chuyển chuyên dụng robot vượt quá giới hạn kích cỡ hàng ký gửi của hãng bay, buộc nhân viên phải đưa ra quyết định “kinh tế” hơn: mua một vé ghế ngồi cho “Bebop” như người bình thường.

Nhưng ngay khi “hành khách silicon” này bước vào khoang, rắc rối lập tức xuất hiện. Ban đầu, Bebop được xếp ngồi gần lối đi, nhưng tổ bay nhanh chóng nhận ra rằng nếu gặp nhiễu động không khí mạnh, khối kim loại nặng hơn 30 kg này có thể trượt ra hành lang, chặn lối thoát hiểm và thậm chí gây nguy hiểm cho hành khách. Vì vậy, robot bị buộc chuyển sang ghế sát cửa sổ và cố định chặt để giảm rủi ro.

Bebop bị tháo pin nguồn và cố định trên ghế cạnh cửa sổ. Ảnh: Sina.

Pin lithium vượt chuẩn – chạm “lằn ranh đỏ” an toàn

Nếu việc Bebop chiếm một ghế chỉ là phá lệ, thì “trái tim” của robot mới thực sự gây vấn đề. Khi kiểm tra an toàn trước giờ bay, tổ bay phát hiện pin lithium của Bebop vượt xa mức dung lượng cho phép theo quy định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ và hãng bay.

Khác với pin điện thoại hay laptop của hành khách, pin của robot hình người không nằm trong danh mục thiết bị được miễn trừ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trước nguy cơ cháy nổ, hãng hàng không đưa ra yêu cầu dứt khoát: phải tháo dỡ và tạm giữ lại sân bay khối pin vượt chuẩn, nếu không chuyến bay sẽ không được phép cất cánh.

Sau 62 phút trì hoãn, Bebop đã bị “tháo bỏ nguồn sống”, mới được phép cùng hành khách cất cánh.

Bebop biểu diễn góp vui tại sân bay. Ảnh: Elite.

Từ sự cố… thành trải nghiệm thú vị

Dù chuyến bay bị trễ, nhưng hành khách trên chuyến bay lại không tỏ ra khó chịu. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh với Bebop, chia sẻ trải nghiệm “lạ đời” lên mạng xã hội. Một hành khách viết: “Thật thú vị, chúng ta nên giữ tâm thế cởi mở, bao dung với những điều mới”.

Trước khi lên máy bay, khi chưa bị tháo pin, Bebop cũng đi lại và “biểu diễn” tại sân bay, thực hiện các động tác linh hoạt, tạo nên không khí vui vẻ.

Khi máy bay hạ cánh ở San Diego, hành trình của Bebop khép lại theo cách khá “trớ trêu”. Do bị tháo bỏ khối pin, robot mất hoàn toàn khả năng vận động, trở thành một khối kim loại vô tri. Các nhân viên của công ty đi cùng buộc phải tự tay khiêng thiết bị nặng gần 32 kg ra khỏi nhà ga.

Cái kết này phản ánh rõ một mâu thuẫn lớn: công nghệ đang tiến nhanh hơn khả năng thích ứng của hệ thống quản lý. Khi các robot hình người giá rẻ như dòng G1 bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống và kinh doanh tại Mỹ, sẽ có thêm nhiều “Bebop” bước lên máy bay, tàu hỏa hay xe buýt.

Vấn đề đặt ra là: trong một hệ thống giao thông công cộng vốn được thiết kế cho “con người + hành lý thông thường”, làm thế nào để tạo ra không gian pháp lý và an toàn cho những “thực thể silicon” mang pin dung lượng lớn?

Đây có lẽ là bài toán khó giải hơn nhiều so với việc dạy robot nhào lộn hay múa võ, và là câu hỏi mà xã hội sẽ sớm phải đối mặt trong tương lai gần.

Theo Creaders, Sina