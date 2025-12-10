Ông Trump ra "tối hậu thư" cho Ukraine về kế hoạch hòa bình

Các nhà đàm phán của Mỹ đã cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vài ngày để phản hồi một đề xuất hòa bình yêu cầu Kiev chấp nhận mất một phần lãnh thổ vào tay Nga để đổi lấy các bảo đảm an ninh không được nêu rõ, tờ Financial Times đưa tin, dẫn lời các quan chức am hiểu vấn đề.

Một nguồn tin nói với Financial Times rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng đạt được một thỏa thuận trước Giáng sinh. Ông Zelensky được cho là đã nói với các phái viên Mỹ rằng ông cần thời gian tham vấn các nhà bảo trợ châu Âu của Kiev.

Mặc dù ông Trump tháng trước từng nói rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận trước Lễ Tạ ơn, nhưng sau đó ông nói với báo giới rằng ông không có mốc thời gian cụ thể.

Tổng thống Mỹ đã đưa ra một kế hoạch hòa bình vào tháng 11, được cho là kêu gọi Ukraine rút quân khỏi một phần Donbass thuộc Nga mà họ hiện đang kiểm soát – một trong những điều kiện then chốt của Moscow cho một lệnh ngừng bắn quy mô lớn.

Ông Zelensky thừa nhận trong chuyến thăm London hôm đầu tuần này rằng Mỹ đang thúc ép ông hướng tới “một sự thỏa hiệp”, nhưng nói thêm rằng chưa có thỏa thuận nào liên quan đến lãnh thổ được đưa ra. Ông nhắc lại rằng Ukraine không sẵn sàng từ bỏ bất kỳ vùng đất nào mà không chiến đấu.

Quân đội Nga thời gian gần đây liên tục đạt được các bước tiến ổn định trên nhiều khu vực khác nhau của tuyến đầu, trong khi các chỉ huy Ukraine nói rằng họ đang bị áp đảo hỏa lực và gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng mới để bù đắp tổn thất.

Đầu tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo giải phóng Krasnoarmeysk (Pokrovsk), một thành phố thuộc Donbass mà Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả là một “bàn đạp” quan trọng cho các đợt tiến công tiếp theo.

Theo RT