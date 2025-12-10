Ông Trump cảnh báo Ukraine không có cửa thắng, hối thúc ông Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình

Ông Donald Trump cho rằng Nga đang nắm lợi thế tuyệt đối và thúc ép ông Zelensky sớm chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ. Ông Trump nói Ukraine “đang thua” và cần hành động ngay trước khi quá muộn.

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho rằng Nga đang “nắm lợi thế” và ám chỉ rằng Ukraine không còn cơ hội giành chiến thắng quân sự.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico hôm đầu tuần này, ông Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận các đề xuất hòa bình, nhấn mạnh rằng Nga đang có vị thế đàm phán mạnh hơn nhiều và sẽ áp đảo lực lượng Kiev về lâu dài.

Ông Trump chỉ ra rằng Nga là “một quốc gia lớn hơn rất nhiều” và hiện đang “nắm thế thượng phong” trong cuộc xung đột.

“Tới một thời điểm nào đó, yếu tố quy mô sẽ quyết định. Và đây là một quy mô khổng lồ”, ông nói, đồng thời khẳng định ông Zelensky cần bắt đầu đọc bản dự thảo mới nhất của kế hoạch hòa bình mà Mỹ đưa ra.

Ông Trump cho biết theo hiểu biết của ông, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa xem xét bản kế hoạch hòa bình mới dù các quan chức cấp cao của Kiev “rất thích đề xuất này”.

“Nhiều người đang chết dần. Vì vậy sẽ rất tốt nếu ông ấy chịu đọc nó”, ông Trump nói, hàm ý rằng chính ông Zelensky đang là người trì hoãn tiến trình hòa giải.

“Ông ấy sẽ phải nghiêm túc và bắt đầu chấp nhận mọi thứ”, ông Trump nhấn mạnh, cho rằng ông Zelensky hiện đang “thua thế”.

Ông Trump cũng nhận định đây là “thời điểm quan trọng” để Ukraine tổ chức bầu cử, cho rằng cuộc bầu cử đã bị trì hoãn quá lâu và người dân Ukraine xứng đáng có quyền lựa chọn. “Họ đã không có bầu cử suốt một thời gian dài. Họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là dân chủ nữa”, ông nói.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của ông Trump bị rò rỉ ra truyền thông tháng trước. Bản kế hoạch này yêu cầu Kiev rút quân khỏi vùng Donbass thuộc Nga, cam kết không gia nhập NATO và giới hạn quy mô lực lượng vũ trang. Kiev phản đối dữ dội đề xuất này.

Kể từ đó, kế hoạch của Mỹ đã được chỉnh sửa nhiều lần với ý kiến từ cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, ông Trump nói ông “thất vọng” vì ông Zelensky dường như vẫn chưa đọc bản dự thảo mới nhất.

Ông Zelensky nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine và nhấn mạnh rằng Kiev “xứng đáng được hòa bình trong danh dự”.

Về phía Nga, Moscow hoan nghênh kế hoạch hòa bình của ông Trump và tái khẳng định sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, Nga vẫn giữ lập trường rằng Kiev phải công nhận đường biên giới mới của Nga và cam kết trung lập.

Theo RT