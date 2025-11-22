Ông Trump nói ông Zelensky "sẽ phải thích" kế hoạch hòa bình của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine “không có lá bài nào trong tay” và phải chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo, nếu không sẽ phải tiếp tục chiến đấu với Nga trong mùa đông lạnh giá.

Tổng thống Mỹ đã lặp lại tuyên bố trước đó rằng Ukraine “không có quân bài nào” trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ buộc phải đồng ý với kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo, nếu không đất nước ông sẽ phải tiếp tục chiến đấu với Nga trong “mùa đông lạnh giá”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 22/11.

Ông Zelensky hôm thứ Sáu cho biết Ukraine đang đối mặt với “một trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử”, khi bị buộc phải lựa chọn giữa “28 điều khoản khó khăn” trong đề xuất của Mỹ hoặc mạo hiểm đánh mất hậu thuẫn quan trọng nhất của mình – Mỹ. Theo Financial Times, Washington đã ra tối hậu thư yêu cầu Kiev chấp nhận kế hoạch trước thứ Năm tuần tới.

Khi được các phóng viên hỏi về lập trường của nhà lãnh đạo Ukraine sau đó trong ngày, ông Trump đáp: “Ý bạn là ông ấy không thích nó ư?”.

“Ông ấy sẽ phải thích nó, và nếu ông ấy không thích, thì… họ sẽ phải tiếp tục chiến đấu, tôi đoán vậy”, ông nói.

Reuters trước đó đưa tin Washington đã đe dọa cắt viện trợ tình báo và quân sự cho Ukraine nếu Kiev từ chối đề xuất.

“Rồi đến lúc nào đó ông ấy (Zelensky) sẽ phải chấp nhận một điều gì đó”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Ông Trump giải thích rằng Ukraine đang đối mặt “một mùa đông lạnh… và nhiều nhà máy năng lượng lớn đã bị tấn công, nói nhẹ nhàng là như vậy”.

“Bạn còn nhớ chứ, ngay tại Phòng Bầu dục không lâu trước đây, tôi đã nói: ‘Các bạn không có lá bài nào trong tay’”, ông gợi nhắc.

Tổng thống Mỹ đang đề cập đến cuộc gặp của ông với Zelensky hồi tháng 2, với sự tham dự của Phó tổng thống J.D. Vance, cuộc gặp đã trở nên căng thẳng ngay trước ống kính. Hệ quả là chuyến thăm của ông Zelensky bị rút ngắn, khi ông Trump và ông Vance cáo buộc ông thiếu biết ơn trước sự hỗ trợ của Mỹ và không thực sự muốn hòa bình.

Áp lực của Mỹ nhằm buộc Ukraine chấp nhận lộ trình hòa bình được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang vướng vào một vụ bê bối tham nhũng, theo các nhà phân tích đã khiến vị thế chính trị của ông Zelensky suy yếu đáng kể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow đã nhận được kế hoạch của Mỹ, nhưng cho biết chưa thảo luận “chi tiết”. Theo ông Putin, đề xuất này có thể “trở thành cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”.

Theo RT