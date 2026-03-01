Iran dội "mưa tên lửa" khắp Trung Đông, căn cứ Mỹ rung chuyển: Chiến tranh khu vực đã bắt đầu?

Iran đã đáp trả các cuộc tấn công hôm 28/2 của Mỹ và Israel theo đúng những gì nước này đe dọa suốt nhiều tháng qua – trước tiên bằng việc phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel.

Tiếp đó là các đòn tập kích vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Qatar. Mảnh vỡ từ một tên lửa Iran rơi xuống thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã khiến một người thiệt mạng, truyền thông nhà nước cho biết. UAE và Iraq đã đóng cửa không phận.

Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định nước này “sẽ không do dự” trong phản ứng của mình. Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X, bộ này viết: “Đã đến lúc bảo vệ Tổ quốc và đối đầu với cuộc tấn công quân sự của kẻ thù”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã phát động “làn sóng đầu tiên” gồm UAV và tên lửa nhằm vào Israel, nơi lệnh cảnh báo toàn quốc được ban bố khi quân đội cho biết họ đang nỗ lực đánh chặn các tên lửa Iran đang bay tới.

Ban đầu có rất ít báo cáo về thiệt hại hay thương vong tại Israel. Người dân Israel có thể tiếp cận các hầm trú bom và được hệ thống cảnh báo toàn quốc yêu cầu nhanh chóng di chuyển vào nơi trú ẩn.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tên lửa vào trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Mỹ tại Manama, Bahrain ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Kuwait, Qatar, UAE và Jordan – những nước đều có sự hiện diện quân sự của Mỹ – cho biết đã đánh chặn các tên lửa Iran. IRGC tuyên bố: “Toàn bộ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các căn cứ tội phạm của Mỹ trong khu vực đã hứng chịu những đòn đánh mạnh mẽ của tên lửa Iran. Chiến dịch này sẽ tiếp tục không ngừng cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn”.

Bahrain cho biết một trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Mỹ đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công bằng tên lửa, trong khi CNN đưa tin Qatar đã đánh chặn ít nhất 2 tên lửa khác trong không phận của mình.

Đây là lần đầu tiên nước Cộng hòa Hồi giáo tấn công vào toàn bộ các cơ sở của Mỹ trong khu vực, điều mà trước đây nước này thường tránh, thay vào đó chỉ tiến hành các cuộc trả đũa mà họ mô tả là “hạn chế” trong những giai đoạn căng thẳng leo thang.

Quân đội Kuwait cho biết đã xử lý các tên lửa trong không phận nước này, trong khi Jordan tuyên bố đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của Iran.

Tại Abu Dhabi, sự yên bình bị phá vỡ bởi tiếng nổ lớn khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường. Hỏa lực phòng không cũng được nhìn thấy trên bầu trời Dubai – trung tâm thương mại của UAE.

“Tôi đang ở ngoài đường thì nghe một tiếng nổ lớn – điều này rất lạ ở Abu Dhabi”, một công dân Lebanon đang sống tại tiểu vương quốc này cho biết.

Arab Saudi cũng lên án “hành động xâm lược tàn bạo của Iran”, truyền thông chính thức đưa tin. Nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy tại thủ đô Riyadh.

Khói bốc lên sau một vụ nổ sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Quy mô chính xác của các chiến dịch Mỹ - Israel chưa được làm rõ, nhưng Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hơn 20 trong số 31 tỉnh của nước này đã bị ảnh hưởng.

Số người thiệt mạng trong một vụ tấn công vào một trường học ở miền Nam Iran đã tăng lên 85 người, theo cơ quan tư pháp.

“Con số liệt sĩ tại trường nữ sinh ở Minab, tỉnh Hormozgan đã tăng lên 85”, trang Mizan Online của ngành tư pháp dẫn lời văn phòng công tố địa phương cho biết.

Đài phát thanh công cộng Israel Kan đưa tin các cuộc không kích đã nhắm mục tiêu vào Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Tại Tehran, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy vụ nổ đầu tiên gần văn phòng của ông Khamenei. Truyền hình nhà nước Iran sau đó đưa tin về vụ nổ nhưng không nêu nguyên nhân.

Ông Khamenei những ngày gần đây không xuất hiện công khai và cũng chưa được nhìn thấy ngay sau vụ việc. Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, ông đã được đưa tới một địa điểm an toàn ngoài khu nhà ở Tehran.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận gần đảo Kharg của Iran. Khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua Kharg trước khi vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tại Iran cũng xuất hiện cảnh hỗn loạn. Nhân chứng cho biết người dân đổ xô tới ngân hàng rút tiền mặt. Hàng dài xe xếp hàng tại các trạm xăng ở nhiều thành phố. Nhiều người lo ngại về khả năng bị cắt Internet, khiến họ mất liên lạc với gia đình ở nước ngoài.

Cơ quan an ninh cấp cao của Iran cho biết dự kiến các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn tại Tehran và một số thành phố khác, vì vậy kêu gọi người dân “di chuyển tới các thành phố khác nếu có thể để tránh khỏi tác hại từ hành động gây hấn”.

Các trường học và đại học sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài tuần sau khi hàng nghìn người thiệt mạng trong cuộc trấn áp của chính phủ đối với làn sóng bất ổn trên toàn quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi biện minh cho hành động quân sự, tuyên bố Iran vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và có kế hoạch phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

Ông cho biết mục tiêu là “xóa sổ” hải quân Iran và phá hủy các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực do Tehran hậu thuẫn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói cuộc tấn công vào Iran “sẽ tạo điều kiện để người dân Iran dũng cảm tự quyết định vận mệnh của mình”.

“Đã đến lúc mọi tầng lớp nhân dân Iran… loại bỏ ách chuyên chế… và mang lại một Iran tự do, yêu chuộng hòa bình”, ông Netanyahu tuyên bố.

Năm ngoái, Israel và Iran đã đối đầu trong một cuộc chiến trên không sau khi Israel phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Iran hồi tháng 6 và sau đó Mỹ tham chiến. Cuộc chiến kéo dài 12 ngày, khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Israel và hơn 900 người thiệt mạng ở Iran.

Hôm thứ Bảy, Israel cấm tụ tập công cộng, đóng cửa trường học và nơi làm việc, đồng thời chuyển bệnh nhân bệnh viện xuống các cơ sở ngầm.

Được bảo vệ bởi hệ thống phòng không tinh vi, một số người Israel vẫn ra bãi biển ở Tel Aviv trước phản ứng ban đầu của Iran, nói rằng họ cảm thấy an toàn và ủng hộ chiến dịch chống lại Iran.

“Đã đến lúc rồi”, Shira Dorany nói khi đi dạo dọc bờ biển Địa Trung Hải ở Tel Aviv. “Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa điều gì sắp tới. Bây giờ nó đang đến. Hãy kết thúc chuyện này”.

