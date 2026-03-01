Iran xác nhận lãnh tụ tối cao "tử vì đạo" sau đòn không kích phối hợp Mỹ – Israel

Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã “tử vì đạo” trong các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo hôm 28/2.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ông Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các đòn tấn công phối hợp Mỹ–Israel. Hãng Tasnim và Mehr – đều có quan hệ mật thiết với chính phủ – đưa tin nhà lãnh đạo 85 tuổi đã “tử vì đạo” trong cuộc không kích, trong đó Mehr cho biết chính phủ đã tuyên bố 40 ngày quốc tang. Kênh Press TV do nhà nước điều hành cũng phát thông báo xác nhận.

“Hai kẻ tội phạm là nước Mỹ và chế độ Do Thái phục quốc đã tiến hành cuộc tấn công chung khiến Lãnh tụ Tối cao của Cách mạng Hồi giáo, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng”, Tasnim đưa tin. “Những học giả và Mujahideen vĩ đại này đã hy sinh mạng sống vì sự tối thượng của Iran và Hồi giáo, và sẽ được hội ngộ cùng vị Imam và Thủ lĩnh của những người tử vì đạo, Allah”.

Xác nhận này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xuất hiện các thông tin trái chiều về số phận của ông Khamenei. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social rằng “Khamenei, một trong những người tồi tệ nhất trong lịch sử, đã chết”, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “có nhiều dấu hiệu” cho thấy lãnh tụ tối cao “không còn nữa”.

Ông Netanyahu nói khu nhà của ông Khamenei đã bị đánh trúng trong một “cuộc tấn công bất ngờ mạnh mẽ”, đồng thời tuyên bố “hàng nghìn mục tiêu” trong ban lãnh đạo Iran sẽ bị tiêu diệt trong những ngày tới và kêu gọi người dân Iran xuống đường lật đổ chính phủ.

Trước đó, Tasnim và Mehr từng đưa tin rằng lãnh tụ tối cao “vẫn kiên định và vững vàng chỉ huy trên thực địa,” trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói với NBC rằng “gần như tất cả các quan chức đều an toàn và còn sống. Có thể chúng tôi đã mất một hoặc hai chỉ huy”.

Các cuộc không kích – được Washington và Tây Jerusalem mô tả là chiến dịch “phòng ngừa” – nhằm vào ban lãnh đạo Iran, cùng các cơ sở quân sự và hạt nhân. Ông Trump cho biết mục tiêu của chiến dịch là phá hủy ngành công nghiệp tên lửa và hải quân Iran, đồng thời buộc phải thay đổi chế độ tại Tehran. Iran sau đó đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông.

Moscow đã lên án chiến dịch này, với Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là “một hành động xâm lược có chủ ý và vô cớ,” nhằm lật đổ một chính phủ “bị họ coi là không mong muốn vì đã từ chối khuất phục trước mệnh lệnh của sức mạnh và áp lực bá quyền”.

Theo RT