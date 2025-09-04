Ông Trump nói Mỹ có thể "nghèo đi đến khó tin" nếu thua trong vụ kiện về thuế quan

Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể hủy thỏa thuận thương mại với EU, Nhật và Hàn Quốc nếu thua kiện thuế quan tại Tòa Tối cao, gây lo ngại hỗn loạn kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo Washington có thể phải “hủy bỏ” các thỏa thuận thương mại đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc, nếu chính quyền của ông thất bại trong vụ kiện về thuế quan tại Tòa án Tối cao. Ông nhấn mạnh rằng một thất bại sẽ khiến nước Mỹ “chịu tổn thất nghiêm trọng” và trở nên nghèo đi.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết chính quyền sẽ yêu cầu Tòa Tối cao đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Mỹ hồi tuần trước, vốn cho rằng nhiều sắc thuế mà ông áp đặt là trái luật. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng mình sẽ thắng trong vụ kiện này.

“Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với EU, nơi họ trả cho chúng ta gần một nghìn tỷ USD. Và bạn biết không, họ vui vẻ với điều đó. Nó đã xong. Tất cả các thỏa thuận này đều đã xong”, ông Trump nói. “Nhưng nếu thua kiện, có lẽ chúng tôi phải hủy bỏ chúng”.

Đây là lần đầu tiên ông Trump công khai ám chỉ rằng các thỏa thuận thương mại quan trọng với các đối tác lớn – vốn được đàm phán tách biệt, ngoài các gói thuế quan – có thể bị vô hiệu nếu Tòa Tối cao giữ nguyên phán quyết vừa qua.

Ông Trump cho rằng việc hủy bỏ thuế quan sẽ gây thiệt hại nặng nề, dù các chuyên gia thương mại nhấn mạnh rằng trên thực tế, các hãng nhập khẩu Mỹ mới là đối tượng trực tiếp trả các mức thuế này. Nhiều nhà kinh tế cũng cảnh báo các biện pháp thuế quan có nguy cơ làm gia tăng lạm phát tại Mỹ.

“Nước Mỹ có cơ hội trở nên giàu có đến mức khó tin. Nhưng cũng có thể nghèo đi đến mức khó tin. Nếu chúng ta không thắng vụ kiện này, đất nước sẽ phải chịu tổn thất rất nặng nề”, ông Trump nhấn mạnh.

Phán quyết của tòa phúc thẩm liên quan đến tính hợp pháp của các mức thuế mà ông Trump gọi là “thuế đối ứng”, được áp đặt từ tháng 4 trong bối cảnh chiến tranh thương mại, cùng một số mức thuế khác từ tháng 2 nhằm vào Trung Quốc, Canada và Mexico. Quyết định này không ảnh hưởng đến các loại thuế khác được ban hành theo thẩm quyền pháp lý riêng, chẳng hạn đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Các chuyên gia thương mại cho rằng phát ngôn của ông Trump về “cái giá” khi hủy bỏ thuế quan là nhằm thuyết phục Tòa Tối cao rằng việc dỡ bỏ chúng sẽ gây ra hỗn loạn kinh tế lớn. Ryan Majerus, cựu quan chức thương mại cấp cao của Mỹ, hiện là đối tác tại hãng luật King & Spalding, nhận định các thỏa thuận với EU và các đối tác khác vốn chỉ là khuôn khổ linh hoạt, có thể thay đổi chứ không phải hiệp định thương mại hoàn chỉnh.

“Thông báo hôm nay của Tổng thống rằng các thỏa thuận có thể bị hủy phản ánh nỗ lực gia tăng sức ép từ phía Mỹ”, ông nói.

Giới phân tích pháp lý cho rằng Tòa Tối cao với đa số 6-3 thẩm phán do đảng Cộng hòa bổ nhiệm có thể giúp ông Trump tăng cơ hội giữ lại ít nhất một phần các mức thuế. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh khó dự đoán chính xác kết quả, do tính chất chưa từng có tiền lệ của vụ kiện này.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden, nhân vật cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tài chính Thượng viện, chỉ trích phát ngôn của ông Trump, cho rằng chúng chỉ khiến dư luận thêm rối rắm. “Chính quyền Trump không thể thống nhất lập trường về việc liệu các thỏa thuận thương mại có còn giá trị nếu thuế quan bị bác bỏ hay không”, ông nói.