Trung Quốc đưa 100 robot giúp việc vào hộ gia đình để thử nghiệm nấu ăn, dọn dẹp

Robot Tiểu Quang ra mắt tại Vũ Hán có khả năng tự động làm các công việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp, và gấp quần áo, dự kiến sẽ mở rộng thử nghiệm tại 100 hộ gia đình.

Robot đa năng đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế chuyên biệt cho môi trường gia đình vừa chính thức ra mắt tại khu công nghệ cao Quang Cốc, thành phố Vũ Hán. Lô 100 robot đầu tiên sẽ được triển khai vào các khu dân cư để tiến hành thử nghiệm quy mô lớn.

Được định vị là một "người bạn đồng hành trong gia đình", robot này không chỉ có khả năng tự động quét và lập bản đồ không gian sống, mà còn có thể độc lập thực hiện nhiều công việc của một người giúp việc nhà như hâm nóng thức ăn, xếp bát đĩa vào máy rửa bát, gấp quần áo hay lau dọn bàn ghế. Trong tương lai, sản phẩm sẽ được mở rộng thử nghiệm tại các gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

"Tiểu Quang" dọn bát đĩa. Ảnh: Sohu.

Sạc 2 giờ, hoạt động liên tục 8 giờ

Robot mang tên "Tiểu Quang" (mẫu Shiguang-S1) cao 1,67 m, sử dụng thiết kế "bán nhân hình" (nửa hình người). Phần thân trên được trang bị cánh tay robot với bộ kẹp mô phỏng bàn tay người, trong khi phần dưới là đế bánh xe vận hành êm ái.

Thiết bị chỉ chiếm diện tích chưa đến 1 m² và có thể hoạt động liên tục trong khoảng 8 giờ sau 2 giờ sạc.

Theo ông Thường Đăng Khoa, quản lý dự án của công ty phát triển robot Jijiashijie (Cực Giai Thế Giới – Thế giới tốt đẹp), khả năng nhận thức hiện nay của "Tiểu Quang" tương đương trẻ em từ 3-4 tuổi.

Khi lần đầu được đưa vào một ngôi nhà mới, robot sẽ tự động quét không gian và nhận diện vị trí của các đồ nội thất. Nếu chủ nhà thay đổi cách bài trí, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói "học lại môi trường", robot sẽ tự cập nhật bản đồ mới trong vài phút mà không cần kỹ sư đến hỗ trợ.

"Tiểu Quang" phơi quần áo. Ảnh: Sohu.

Có thể tự sử dụng lò vi sóng, lấy quần áo từ máy giặt

Trong buổi trình diễn thực tế, "Tiểu Quang" đã hoàn thành độc lập 7 công việc gia đình cơ bản, bao gồm sử dụng lò vi sóng để hâm nóng thức ăn, xếp bát đĩa vào máy rửa bát, lấy quần áo từ máy giặt rồi gấp gọn, lau mặt bàn và vệ sinh bồn cầu.

Dù tốc độ thực hiện vẫn chậm hơn đáng kể so với con người, độ chính xác của robot được đánh giá khá cao. Riêng thao tác hâm nóng thức ăn đã bao gồm hơn 10 bước khác nhau như cầm nắm vật dụng, mở cửa lò vi sóng, đặt thức ăn vào bên trong, cài đặt thời gian…và lấy thức ăn ra sau khi hoàn tất. Mỗi bước đều được huấn luyện hàng nghìn lần trước khi đưa vào sử dụng.

Video robot giúp việc gia đình "Tiểu Quang" trình diễn thực hiện các công việc. Nguồn: Singtao.

Nhóm phát triển cho biết phiên bản nâng cấp Shiguang-S2 dự kiến ra mắt trong quý III năm nay. Ở phiên bản mới, kích thước phần đế sẽ được thu gọn khoảng 60% để phù hợp hơn với các căn hộ diện tích nhỏ. Thời lượng hoạt động dự kiến tăng thêm 70%, trong khi tầm với của cánh tay robot sẽ được nâng lên 2,2 m để thực hiện các công việc như lau cửa kính hoặc lấy đồ trên cao.

Ngoài ra, các kỹ sư hiện cũng đang huấn luyện robot học thêm nhiều kỹ năng mới như cho cá cảnh ăn, cắm hoa, đọc truyện tranh cho trẻ em và dọn chất thải của thú cưng.

Theo kế hoạch, trong quý III năm nay, dự án sẽ tiến hành chọn 100 hộ gia đình tại Vũ Hán để trải nghiệm miễn phí sản phẩm. Chương trình ưu tiên các gia đình có người cao tuổi, trẻ em hoặc vật nuôi, cũng như những hộ có nhu cầu hỗ trợ chăm sóc và sinh hoạt hằng ngày.

Theo Singtao, Sohu