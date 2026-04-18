Ông Trump: "Nhiều tài liệu rất thú vị" về UFO sắp được công khai

Ông Donald Trump cho biết các tài liệu UFO của Lầu Năm Góc sẽ sớm được công bố, trong bối cảnh sự quan tâm tới các hiện tượng trên không chưa xác định ngày càng gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết những phần công bố đầu tiên từ một nghiên cứu của Lầu Năm Góc về vật thể bay không xác định (UFO) sẽ được phát hành “rất, rất sớm.”

Phát biểu tại một cuộc vận động ở Dream City Church, phía bắc Phoenix, vào tối thứ Sáu — sự kiện do Turning Point USA và Turning Action tổ chức — ông Trump nói với khán giả rằng đây có vẻ là nhóm người phù hợp để nghe về nghiên cứu này, vì người dân Arizona “rất quan tâm đến chủ đề đó.”

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh mối quan tâm tới các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP) tiếp tục gia tăng tại Washington, khi các nghị sĩ thúc đẩy minh bạch hơn và Bộ Quốc phòng mở rộng nỗ lực điều tra các sự cố chưa được giải thích.

“Tôi nghĩ đây là một đám đông phù hợp vì tôi hiểu các bạn. Các bạn rất quan tâm đến chuyện đó. Còn tôi thì không chắc,” ông nói.

Ông cho biết gần đây đã trao đổi với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về việc công bố kết quả nghiên cứu ra công chúng, đồng thời hé lộ sơ lược về những gì ông đã thấy.

“Chúng tôi đã tìm thấy nhiều tài liệu rất thú vị, phải nói là như vậy,” ông Trump nói. “Và những phần công bố đầu tiên sẽ bắt đầu rất, rất sớm. Vì vậy, các bạn có thể tự xem liệu hiện tượng đó có đúng hay không.”

“Các bạn sẽ tự tìm ra. Hãy cho tôi biết,” ông nói thêm. “Nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi. Đây là điều thực sự cuốn hút trí óc, không còn nghi ngờ gì nữa.”

Ông Trump cho biết hồi tháng 2 rằng ông sẽ chỉ đạo công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh và các hiện tượng trên không chưa xác định.

Khi đó, ông nói chủ đề này nhận được “sự quan tâm rất lớn” sau những phát biểu của cựu Tổng thống Barack Obama, người mà theo ông Trump đã chia sẻ thông tin mật cho thấy người ngoài hành tinh là có thật.

“Dựa trên sự quan tâm rất lớn, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh, cùng các bộ ngành và cơ quan liên quan, bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến sự sống ngoài Trái đất, các UAP, UFO, và mọi thông tin liên quan đến những vấn đề rất phức tạp nhưng cũng vô cùng thú vị và quan trọng này,” ông Trump viết trên Truth Social. “CHÚA PHÙ HỘ NƯỚC MỸ!”

Sự quan tâm tới UAP đã tăng mạnh trong những năm gần đây, thu hút sự giám sát nhiều hơn từ các nhà lập pháp liên bang và giới chức quốc phòng.

Năm 2023, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Công bố Hiện tượng Dị thường Chưa xác định, trong khi Bộ Quốc phòng thành lập Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền nhằm điều tra kỹ lưỡng hơn các sự cố này.

Theo NYP