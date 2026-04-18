11 nhà khoa học trong lĩnh vực mũi nhọn liên tiếp tử vong, mất tích, Nhà Trắng phối hợp FBI điều tra

11 nhà khoa học Mỹ liên quan lĩnh vực công nghệ cao thiệt mạng hoặc mất tích một cách bí ẩn, Nhà Trắng và FBI đang làm rõ nguyên nhân.

Một loạt nhà khoa học liên quan đến những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn của Mỹ như quân sự, năng lượng hạt nhân hoặc hàng không vũ trụ đã liên tiếp tử vong hoặc mất tích, đến nay đã ghi nhận trường hợp thứ 11.

Amy Eskridge, một nhà khoa học nữ sống tại Huntsville, Alabama, đã qua đời năm 2022 ở tuổi 34, hiện được coi là trường hợp thứ 11 về cái chết bí ẩn trong lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến.

Theo cáo phó, bà Eskridge đã tự sát bằng cách bắn vào mình ở Huntsville vào ngày 11/6/2022, nhưng thông tin chính thức rất hạn chế. Eskridge là người đồng sáng lập Institute for Exotic Science, nơi bà mô tả công việc của mình tập trung vào những tiến bộ thử nghiệm trong các khái niệm, bao gồm nghiên cứu về "phản trọng lực". Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với YouTuber Jeremy Rys, bà tiết lộ cuộc sống trở nên tồi tệ sau khi phát hiện ra phản trọng lực, nói: "Mọi người bắt đầu phá hoại chúng tôi; đó là quấy rối và đe dọa, thật kinh khủng".

Trong những năm gần đây, đã có 11 nhà khoa học hàng đầu lần lượt tử vong hoặc mất tích. Nhà Trắng cho biết sẽ mở cuộc điều tra.

Những nhà khoa học khác đã thiệt mạng hoặc mất tích bao gồm Thiếu tướng Không quân về hưu William "Neil" McCaslan, nhà khoa học NASA Monica Jacinto Reza, nhà thầu chính phủ Steven Garcia, nhà vật lý thiên văn Carl Grillmair, nhà vật lý MIT Nuno Loureiro, kỹ sư NASA Frank Maiwald, và Melissa Casias cùng Anthony Chavez, những người có liên hệ với Los Alamos.

Cục quản lý An toàn Hạt nhân Quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho Fox Digital News biết họ đang điều tra các trường hợp tử vong và mất tích.

Cơ quan này tuyên bố: "NNSA đã nhận được các báo cáo liên quan đến các nhân viên tại các phòng thí nghiệm, cơ sở và địa điểm của chúng tôi và đang điều tra vấn đề này".

Nhà Trắng đang hành động quyết liệt, sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào

Tâm điểm của vụ việc này là trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 15/4/2026, phóng viên Peter Doocy của Fox News đặt câu hỏi với người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt: “Hiện có 10 nhà khoa học Mỹ đã mất tích hoặc thiệt mạng kể từ giữa năm 2024. Tất cả họ được cho là có quyền tiếp cận các tài liệu mật về hạt nhân hoặc hàng không vũ trụ. Có ai đang điều tra xem những vụ việc này có liên quan với nhau không?”.

Bà Karoline Leavitt thừa nhận chưa xác nhận với các cơ quan liên quan, nhưng hứa sẽ tích cực theo dõi, nói rằng, "Nếu đúng, đây chắc chắn là điều mà chính quyền này coi là đáng được điều tra kỹ lưỡng".

Bà Karoline Leavitt ngày 17/4 cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan khác để điều tra loạt vụ việc các nhà khoa học Mỹ tử vong hoặc mất tích một cách bí ẩn, nhằm làm rõ liệu giữa các vụ việc này có mối liên hệ nào hay không.

Bà Leavitt viết trên mạng xã hội X rằng, trước những nghi vấn hợp lý từ công chúng về các vụ việc đáng lo ngại này, cùng với cam kết của Tổng thống Trump trong việc làm rõ sự thật, Nhà Trắng hiện đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và FBI để tiến hành đánh giá toàn diện tất cả các vụ việc, đồng thời tìm ra những điểm chung có thể tồn tại giữa chúng.

Bà tuyên bố rằng Nhà Trắng sẽ làm mọi điều có thể để tiến hành điều tra và sẽ công bố thông tin cập nhật cho công chúng khi có.

Ông Trump đích thân tuyên bố: "Phải trả lời trong vòng một tuần rưỡi"

Ngày 16/4, Tổng thống Trump đích thân đề cập đến vấn đề này, nói rằng tình hình khá nghiêm trọng: "Tôi hy vọng đây chỉ là một loạt các sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chúng ta sẽ biết sự thật trong vòng một tuần rưỡi".

Hiện tại, không có bằng chứng nào được công khai liên kết cái chết của Amy Eskridge với các trường hợp khác, và các nhà chức trách chưa chỉ ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa công việc nghiên cứu và cái chết của bà. Các quan chức cũng chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa các trường hợp khác.

Theo Worldjournal, Creaders