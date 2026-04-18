Khởi đầu mới từ dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt – Trung

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cột mốc ngoại giao đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm cao mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước.

Với những thỏa thuận chiến lược và sự đón tiếp trọng thị, chuyến công tác không chỉ kế thừa truyền thống hữu nghị mà còn mở ra không gian hợp tác đột phá, thực chất hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Khi chiếc chuyên cơ chở Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, dư luận quốc tế đều hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là một chuyến thăm ngoại giao thông lệ. Việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên để thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới là một thông điệp chính trị mạnh mẽ, khẳng định sự coi trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Đây là sự kế thừa nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời là bước đi chiến lược nhằm củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai bên trong một bối cảnh thế giới đang đầy biến động.

Thành công rực rỡ của chuyến thăm trước hết được thể hiện qua sự đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo và thân tình từ phía Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Những nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, những cuộc hội đàm sâu sắc giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất đã cho thấy tầm vóc của mối quan hệ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Bản Tuyên bố chung Việt Nam, Trung Quốc về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không chỉ là một văn kiện ngoại giao, mà là một cương lĩnh hành động cụ thể cho giai đoạn phát triển mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại cuộc chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của chuyến thăm chính là sự thống nhất cao độ về việc hiện thực hóa các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Hai bên đã xác định rõ ràng rằng, sự tin cậy chính trị là nền tảng, sự hợp tác thực chất trên các lĩnh vực là động lực và sự ủng hộ của nhân dân là gốc rễ của mối quan hệ.

Trong bối cảnh cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn then chốt của công cuộc đổi mới và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, việc tăng cường kết nối chiến lược giữa sáng kiến "Vành đai và Con đường" với khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" đã được cụ thể hóa bằng những dự án hạ tầng mang tính biểu tượng.

Đặc biệt, việc thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới không chỉ có ý nghĩa về giao thông vận tải, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy thương mại, đầu tư và sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế.

Về kinh tế, chuyến thăm đã mở ra những cánh cửa mới cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường tỷ dân.

Việc ký kết hàng loạt nghị định thư về xuất khẩu nông sản chính ngạch là minh chứng cho tinh thần hợp tác cùng có lợi, giúp nâng cao giá trị đời sống cho người nông dân Việt Nam và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Trung Quốc.

Không dừng lại ở các lĩnh vực truyền thống, hai bên đã thể hiện tầm nhìn xa khi mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh và năng lượng sạch. Đây là những lĩnh vực then chốt quyết định vị thế của mỗi quốc gia trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và sự phối hợp giữa Việt Nam, Trung Quốc trong các mảng này sẽ tạo ra những giá trị gia tăng cực kỳ lớn.

Bên cạnh những con số về kinh tế, giá trị nhân văn và sự gắn kết tinh thần cũng là một điểm sáng lớn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tìm lại những dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu, nhắc nhớ về một thời kỳ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" gian khổ nhưng hào hùng. Điều này nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng, tình hữu nghị Việt, Trung không chỉ xây dựng trên những hiệp ước, mà còn được vun đắp bằng máu và mồ hôi của các bậc tiền bối cách mạng. Việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là cách tốt nhất để bảo vệ và phát huy di sản quý báu này, đảm bảo cho mối quan hệ phát triển bền vững từ gốc.

Vấn đề trên biển, vốn là một khía cạnh nhạy cảm trong quan hệ hai nước, cũng được thảo luận một cách thẳng thắn và chân thành trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Việc hai bên nhất trí cùng kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, là một bước tiến quan trọng. Điều này cho thấy trách nhiệm của hai nước đối với hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để tập trung vào các ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội.

Nhìn rộng ra, thành công của chuyến thăm còn mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Trong một thế giới đang đối mặt với sự phân mảnh và các thách thức an ninh phi truyền thống, sự ổn định và phát triển của quan hệ Việt, Trung là một nhân tố quan trọng góp phần vào hòa bình, hợp tác ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương.

Hai nước đã khẳng định sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế công bằng. Điều này nâng cao vị thế của cả Việt Nam và Trung Quốc trên trường quốc tế, khẳng định vai trò là những quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng toàn cầu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực sự tạo ra một "xung lực mới", một luồng gió mạnh mẽ thổi vào cánh buồm hợp tác giữa hai quốc gia. Giai đoạn phát triển mới này không chỉ dừng lại ở những cam kết trên giấy tờ, mà đã được cụ thể hóa bằng một lộ trình chi tiết với các dự án, mục tiêu và cơ chế phối hợp chặt chẽ.

Sự tương đồng về hệ tư tưởng, sự bổ trợ về kinh tế và sự gắn kết về địa lý chính là kiềng ba chân vững chắc để quan hệ hai nước vững bước đi lên.

Thực tế đã chứng minh, khi hai nước láng giềng có sự tin cậy chính trị cao và hợp tác thực chất, lợi ích mang lại là vô cùng to lớn cho cả hai dân tộc. Kết quả rực rỡ của chuyến thăm lần này là câu trả lời đanh thép nhất cho những nỗ lực vun đắp quan hệ của cả hai bên trong suốt thời gian qua. Nó cho thấy rằng, dù thế giới có đổi thay ra sao, thì dòng chảy chính trong quan hệ Việt, Trung vẫn luôn là hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chúng ta hoàn toàn có quyền lạc quan về một tương lai mà ở đó, các tuyến đường sắt xuyên biên giới sẽ nhộn nhịp những chuyến tàu chở đầy hàng hóa và ước vọng, nơi các doanh nghiệp hai nước bắt tay nhau trong những dự án công nghệ cao, và nơi người dân hai nước xích lại gần nhau hơn qua những hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc.

Giai đoạn phát triển mới này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ cả hai phía, sự quyết liệt trong triển khai và tinh thần sáng tạo trong cách làm, nhưng với nền tảng vững chắc đã được tôi luyện qua thời gian và những định hướng chiến lược từ chuyến thăm này, chúng ta tin chắc rằng con tàu quan hệ Việt, Trung sẽ tiến xa hơn nữa.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ hai nước; Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh ký Bản Ghi nhớ hợp tác hai thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh, giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã khép lại bằng những nụ cười ấm áp và những cái bắt tay chặt chẽ, nhưng đồng thời nó cũng mở ra một chương mới rực rỡ hơn trong lịch sử quan hệ hai nước. Đây là một dấu ấn ngoại giao mang tính thời đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam trong việc chèo lái con thuyền đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trong đó mối quan hệ với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc, luôn là một ưu tiên chiến lược không thể tách rời.

Kết quả của chuyến thăm đã lan tỏa niềm tin sâu rộng trong lòng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đó là niềm tin về một mối quan hệ đối tác thực sự bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đó cũng là niềm tin về một khu vực ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh. Chuyến thăm đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, không chỉ nối dài những thành tựu của quá khứ mà còn đặt những viên gạch vững chắc đầu tiên cho một tương lai chung rạng rỡ của Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.