Nga thử bom lượn cải tiến, đánh trúng mục tiêu Ukraine từ khoảng cách 150 km

Một vụ tấn công ở Nikolaev có thể là lần đầu Nga dùng bom lượn cải tiến bay 150 km. Vũ khí này có giá rẻ, chính xác, giúp Su-34 tấn công từ xa an toàn.

Một loại vũ khí thả từ trên không giá rẻ có thể đã đánh trúng mục tiêu ở Ukraine từ khoảng cách lên tới 150 km, theo một kênh Telegram chuyên về quân sự được hãng thông tấn RT dẫn lại.

Các lực lượng Nga được cho là đã thử nghiệm một biến thể bom lượn (glide bomb) nâng cấp, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn nhiều so với các mẫu thông thường, kênh Voyenny Obozrevatel (Nhà quan sát quân sự) cho biết.

Thông thường, bom lượn của Nga là các loại bom rơi tự do cũ được cải tiến bằng cách gắn thêm bộ cánh khí động học giúp tăng độ chính xác và tầm hoạt động.

Các mẫu hiện có thường đạt tầm 40–70 km, tùy thuộc vào trọng lượng và độ cao khi thả. Dù công nghệ không quá mới, loại vũ khí này được coi là hiệu quả về chi phí và có sức công phá lớn, cho phép máy bay Nga tấn công các vị trí kiên cố của Ukraine ở tiền tuyến mà vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Kênh Voyenny Obozrevatel khẳng định vụ tấn công vào thành phố Nikolaev hôm thứ Ba vừa qua được thực hiện bằng một quả bom lượn bay quãng đường từ 120 đến 150 km trước khi trúng đích.

Phía quân đội Ukraine trước đó đã phát cảnh báo về nguy cơ bom lượn tại Nikolaev, sau đó xác nhận rằng một máy bay tiêm kích Su-34 của Nga đã phóng vũ khí này từ không phận phía trên Biển Đen.

Các quan chức Ukraine cho biết chưa xác định được loại bom chính xác, đồng thời khẳng định không có thương vong trong vụ tấn công.

Trước đó, một số báo cáo cho thấy Nga đang phát triển bộ cánh bom lượn tiên tiến mang tên UMPB D-30SN, được thiết kế lại với sải cánh mở rộng, giúp tăng tầm bay lên 100–120 km.

Việc thử nghiệm thực địa của hệ thống nhỏ gọn này được cho là đã bắt đầu từ ít nhất tháng 5/2024.

Theo RT