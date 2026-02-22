Ông Trump muốn điều tàu bệnh viện tới Greenland

Ông Trump cho biết đang phối hợp Thống đốc Louisiana Jeff Landry gửi tàu bệnh viện tới Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch mà ông muốn mua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang phối hợp với Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry để điều một tàu bệnh viện tới Greenland – vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch mà ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn mua lại.

Ông Trump đưa ra thông báo này trên mạng xã hội chỉ ít phút trước khi chủ trì bữa tối với các Thống đốc đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, nơi ông ngồi cạnh và trò chuyện với ông Landry.

Cả Nhà Trắng lẫn văn phòng Thống đốc Landry đều không phản hồi các câu hỏi liên quan đến bài đăng, bao gồm việc liệu con tàu có được Đan Mạch hoặc Greenland đề nghị hay không, cũng như những bệnh nhân nào cần được hỗ trợ. Bộ Chiến tranh Mỹ cũng chưa có bình luận ngay lập tức.

Tuần trước, Quốc vương Đan Mạch Frederik đã có chuyến thăm Greenland lần thứ hai trong vòng một năm, nhằm thể hiện sự đoàn kết với vùng lãnh thổ này trong bối cảnh ông Trump thúc đẩy ý định mua hòn đảo.

Cuối tháng trước, Greenland, Đan Mạch và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ tình hình sau nhiều tháng căng thẳng trong liên minh phòng thủ NATO.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Bắc Cực Liên hợp của Đan Mạch cho biết họ đã sơ tán một thành viên thủy thủ đoàn cần điều trị y tế khẩn cấp khỏi một tàu ngầm Mỹ hoạt động trong vùng biển Greenland, cách thủ phủ Nuuk khoảng 7 hải lý.

Hiện chưa rõ ông Landry có liên quan gì tới vụ việc này hay liệu thông báo của ông Trump có liên hệ tới hoạt động sơ tán nói trên hay không.

Hải quân Mỹ hiện có hai tàu bệnh viện là USNS Mercy và USNS Comfort, nhưng không chiếc nào đồn trú tại bang Louisiana.

