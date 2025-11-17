Ông Trump bất ngờ để ngỏ đối thoại với Tổng thống Venezuela giữa lúc Mỹ tăng sức ép quân sự

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể đối thoại với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong bối cảnh Washington tăng cường sức ép, triển khai tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân đến Caribe.

Ông Donald Trump ngày 16/11 cho biết chính quyền Mỹ có thể cân nhắc mở các cuộc đối thoại với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực và triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại Caribe.

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ có vài cuộc thảo luận với ông Maduro, và hãy xem chuyện đó sẽ đi về đâu”, ông Trump nói với báo giới tại West Palm Beach, Florida, trước khi lên máy bay trở lại Washington. “Họ muốn đàm phán”.

Ông Trump không nêu thêm chi tiết về khả năng đối thoại, nhưng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên chính quyền ông Maduro.

“Chúng tôi sẽ ngăn chặn các băng nhóm ma túy và nguồn ma túy tràn vào nước Mỹ”, ông nói.

Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Trump.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đưa một tổ chức tội phạm bị cáo buộc buôn ma túy có tên Cartel de los Soles vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”, khiến bất kỳ cá nhân nào tại Mỹ cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhóm đều có thể bị xem là phạm tội. Giới chức Mỹ cáo buộc Cartel de los Soles hợp tác với tổ chức tội phạm Tren de Aragua trong việc đưa ma túy vào Mỹ.

Chính quyền ông Trump cho rằng ông Maduro cầm đầu Cartel de los Soles, điều mà Tổng thống Venezuela luôn phủ nhận. Lầu Năm Góc đã triển khai tàu chiến, tiêm kích và cả tàu ngầm hạt nhân tới Caribe trong khi Washington cân nhắc phương án quân sự nhằm vào chính quyền Maduro.

Thông tin về khả năng đối thoại giữa Mỹ và Venezuela xuất hiện đúng lúc Lầu Năm Góc công bố một vụ tấn công khác nhằm vào tàu buôn ma túy ở đông Thái Bình Dương. Vụ tấn công hôm thứ Bảy tuần trước khiến 3 người thiệt mạng, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Thông tin tình báo xác nhận chiếc tàu này tham gia vận chuyển ma túy trái phép, di chuyển trên tuyến buôn lậu quen thuộc và chở theo ma túy”, Bộ Chỉ huy Miền Nam Mỹ cho biết trên mạng xã hội. Thông báo cho biết con tàu khi đó ở vùng biển quốc tế và bị tấn công bởi Lực lượng Tác chiến Hỗn hợp Southern Spear.

Đây là vụ tấn công thứ 21 nhắm vào các tàu buôn ma túy kể từ đầu tháng 9, trong chiến dịch mà quân đội Mỹ mô tả là nhằm “phá vỡ dòng chảy ma túy” vào nước này. Theo số liệu của Lầu Năm Góc, hơn 80 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công.

Nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ, các nhóm nhân quyền và cả đồng minh của Washington đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các hành động này. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump khẳng định họ có đầy đủ cơ sở pháp lý để tiến hành các cuộc tấn công, dẫn lời Bộ Tư pháp rằng binh sĩ Mỹ tham gia nhiệm vụ được bảo vệ khỏi mọi cuộc truy tố.

Theo Reuters