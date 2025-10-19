Ông Trump hóa thân thành "vua", ném bom người biểu tình trong đoạn video AI gây sốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi khi đăng video AI mô tả mình là “vua” — đội vương miện, lái máy bay "Vua Trump" thả chất lạ xuống người biểu tình, giữa lúc hàng trăm nghìn người xuống đường phản đối chính quyền của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chế giễu những người tham gia các cuộc biểu tình “Không Vua” (No Kings) hôm 19/10 bằng cách đăng các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô tả ông như một vị vua.

Ông Trump đã chia sẻ hai đoạn video trên nền tảng mạng xã hội của riêng mình, Truth Social, trong đó, một video cho thấy ông đội một chiếc vương miện, còn video kia thể hiện ông lái một chiếc máy bay có dòng chữ “King Trump” (Vua Trump) bên thân, rồi thả một chất lỏng màu nâu xuống những người biểu tình bên dưới.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc, thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường hôm thứ Bảy để phản đối ông Trump về nhiều chính sách khác nhau.

Ông Trump, trong suốt nhiệm kỳ của mình, đã phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình và tỷ lệ tín nhiệm thấp, phản ánh mức độ chia rẽ sâu sắc mà ông tạo ra trong xã hội Mỹ.

Khi được hỏi qua email hôm 18/10 về các cuộc tuần hành “No Kings”, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson trả lời ngắn gọn: “Ai quan tâm chứ?”.

Theo ban tổ chức, hơn 2.600 cuộc biểu tình đã diễn ra đồng thời tại nhiều thành phố ở Mỹ và trên toàn thế giới, bao gồm Đức, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Cộng hòa Séc.

Chiến dịch “No Kings” tuyên bố rằng các cuộc biểu tình được tổ chức nhằm “bảo vệ các chuẩn mực dân chủ và bác bỏ chủ nghĩa độc tài”, coi đây là “cuộc chiến giữa dân chủ và chế độ độc tài”.

Đoạn video máy bay mà ông Trump đăng tải được lồng nhạc “Danger Zone” của Kenny Loggins – ca khúc nổi tiếng trong bộ phim Top Gun.

Đoạn thứ hai, được quay đen trắng, đi kèm bài hát “Hail to the King” của Avenged Sevenfold, mô tả ông Trump đội vương miện và giơ cao thanh gươm trước một nhóm người đang quỳ gối.

Trước đó, nhóm “No Kings” từng phối hợp tổ chức 1.800 cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ vào ngày 14/6, trùng với sinh nhật của ông Trump và kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ.

Một số tổ chức khác cũng đã thực hiện các chiến dịch tương tự gần đây, như loạt hơn 200 cuộc biểu tình ngày 20/9 mang tên “Make Billionaires Pay” (Bắt Tỷ phú phải trả giá).

Các chuyên gia nhận định rằng khi nhiệm kỳ của ông Trump tiếp tục, các cuộc biểu tình phản đối ông có thể sẽ gia tăng.

Đáp lại, ông Trump từng ám chỉ khả năng viện dẫn Đạo luật Nổi loạn (Insurrection Act) để huy động Vệ binh Quốc gia liên bang và trấn áp các cuộc biểu tình trong tương lai.

Theo Newsweek