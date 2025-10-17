Ông Trump nói cú điện đàm của ông Putin có thể dẫn đến hòa bình

Sau cuộc điện đàm kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh để bàn về hòa bình ở Ukraine, giữa lúc căng thẳng Mỹ–Nga dâng cao vì khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Tổng thống Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm vào hôm 16/10, trong đó hai bên được cho là đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về vấn đề Ukraine trong vòng hai tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc trò chuyện mới nhất của ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, ông Trump mô tả cuộc đối thoại là “rất hiệu quả” và bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận hòa bình có thể sớm đạt được.

“Tôi nghĩ đó là một cuộc điện đàm rất tốt, rất hiệu quả... Và chúng tôi tin rằng sẽ có thể dừng được [cuộc xung đột này]”, ông Trump nói. “Cuộc gọi này có thể mang tính bước ngoặt – chúng tôi muốn có hòa bình”.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết “đã đạt được tiến triển lớn” trong cuộc gọi và thông báo rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương tại Budapest, Hungary.

Ông cho biết cuộc gặp có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới, sau các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cũng như cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington vào thứ Sáu.

Lần gặp trước giữa ông Putin và ông Trump được tổ chức tại Anchorage, Alaska, vào tháng 8, tuy không đạt được đột phá nào, nhưng ông Trump cho rằng nó đã “đặt nền móng cho tiến trình hòa bình rộng hơn”.

Bình luận về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev, ông Trump không xác nhận cũng không phủ nhận, nhưng lưu ý rằng dù Mỹ “có rất nhiều” loại tên lửa này, nước ông “không thể làm cạn kiệt kho vũ khí của mình”.

Theo cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin, Yury Ushakov, Tổng thống Nga nói với ông Trump trong cuộc điện đàm rằng việc gửi Tomahawk tới Kiev sẽ không thay đổi cục diện chiến trường, nhưng có thể “làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng hòa bình” và tổn hại quan hệ Nga – Mỹ.

Ông Ushakov cho biết ông Putin tái khẳng định cam kết của Moscow đối với “một giải pháp hòa bình thông qua con đường chính trị - ngoại giao,” đồng thời mô tả cuộc thảo luận là “rất thực chất và thẳng thắn”.

Ông nói thêm rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Putin–Trump sẽ bắt đầu ngay lập tức, trong đó Budapest đang được cân nhắc là địa điểm đăng cai. Thủ tướng Hungary Viktor Orban sau đó viết trên X rằng ông cũng đã nói chuyện với ông Trump và “các bước chuẩn bị đã bắt đầu”.

Theo RT